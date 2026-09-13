Πρώτα «τρίποντα» για Πανσερραϊκό, Νέστο και Ελλάς Σύρου!

Τις «παρθενικές» τους νίκες στο πρωτάθλημα της Super League 2 σημείωσαν Πανσερραϊκός, Ελλάς Σύρου και Νέστος Χρυσούπολης, με τις δύο τελευταίες να φτάνουν αμφότερες τους τέσσερις βαθμούς και εκείνη των Σερρών να πανηγυρίζει το πρώτο της «τρίποντο».

Στο ματς που έριξε την αυλαία της ημέρας, ο Πανσερραϊκός, αν και... ζορίστηκε, έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου Αστέρα Τρίπολης Β'.

Το γκολ που έγειρε την πλάστιγγα για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη και συνάμα αποδείχθηκε καθοριστικό, σημείωσε στις καθυστερήσεις των πρώτων 45', ο Τεϊσέιρα.

Ήταν οι πρώτοι βαθμοί του Πανσερραϊκού στο πρωτάθλημα μετά την άσχημη πρεμιέρα απέναντι στην Μαρκό ενώ η ομάδα του Κοντοέ γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League 2, μετά το 2-0 από τον Πανιώνιο στο ξεκίνημα.

Πια, ο Πανσερραϊκός στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Athens Kαλλιθέα, ενώ οι Αρκάδες υποδέχονται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.

Πανσερραϊκός (Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Ταχάτος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέιρα, Πασάς.

Αστέρας Τρίπολης Β': Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριακός, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγηρος, Κύρκος, Κολιμάτσης, Κόλα, Γραμμένος.

Νωρίτερα, ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα καθώς στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στην έδρα του επικράτησε με 1-0 του Πύργου. Το γκολ που έκρινε και το παιχνίδι το πέτυχε ο Σαπουντζής με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 28ο λεπτό της συνάντησης.

Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Μιγιενγκά (24′ Τριμμάτης), Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαΐδης, Κασέμι (76′ Τουτόντα), Τότσκα (56′ Τοπαλίδης), Σαπουντζής (56′ Σάπλιτς), Στοϊλκοβιτς (76′ Μαϊδανός).

ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Σεντεράι (66′ Γρίβας), Δημητρίου (61′ Λεμονής), Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ, Φερεκίδης (66′ Χάντι), Μούσια (82′ Σαρδέλης), Μαυριάς, Λαζαρής (66′ Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος.

Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάς Σύρου έφτασε και εκείνη στην πρώτη της νίκη. Οι Κυκλαδίτες υποδέχθηκαν την Αναγέννηση Καρδίτσας, την οποία συνέτριψαν με 3-0, πιάνοντας όπως και η ομάδα της Χρυσούπολης, τους τέσσερις πόντους.

Το σκορ για την ομάδα της Σύρου άνοιξε ο Ογούσου στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Οντόμπα έξι λεπτά μετά διπλασίασε τα τέρματα της Ελλάς, απλοποιώντας την κατάσταση. Ο Μπούλαρι στο 97' με δικό του προσωπικό γκολ, έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην τελική επικράτηση.

Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάν, Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ, Μπουλάρι.



Αναγέννηση Καρδίτσας (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Βιτλής, Ουές, Γκόλιας, Αναστασόπουλος, Θομάι, Σλιμόν, Ηλιάδης, Μεντιέτα, Ομοϊγκί, Εντιαγέ.

Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Super League 2: