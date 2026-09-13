Πρώτα «τρίποντα» για Πανσερραϊκό, Νέστο και Ελλάς Σύρου!

Στο ματς που έριξε την αυλαία της ημέρας, ο Πανσερραϊκός, αν και... ζορίστηκε, έκαμψε την αντίσταση του αξιόμαχου Αστέρα Τρίπολης Β'.
Το γκολ που έγειρε την πλάστιγγα για την ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη και συνάμα αποδείχθηκε καθοριστικό, σημείωσε στις καθυστερήσεις των πρώτων 45', ο Τεϊσέιρα.
Ήταν οι πρώτοι βαθμοί του Πανσερραϊκού στο πρωτάθλημα μετά την άσχημη πρεμιέρα απέναντι στην Μαρκό ενώ η ομάδα του Κοντοέ γνώρισε τη δεύτερη ήττα της σε ισάριθμες αγωνιστικές στη Super League 2, μετά το 2-0 από τον Πανιώνιο στο ξεκίνημα.
Πια, ο Πανσερραϊκός στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Athens Kαλλιθέα, ενώ οι Αρκάδες υποδέχονται τον Απόλλωνα Καλαμαριάς.
Πανσερραϊκός (Βοσνιάδης): Τιναλίνι, Ταχάτος, Παντελάκης, Ηλιάδης, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέιρα, Πασάς.
Αστέρας Τρίπολης Β': Νικοπολίδης, Σπυράκος, Τριανταφυλλόπουλος, Χατζηκυριακός, Πομόνης, Μεταξάς, Καλόγηρος, Κύρκος, Κολιμάτσης, Κόλα, Γραμμένος.
Νωρίτερα, ο Νέστος Χρυσούπολης πήρε το πρώτο τρίποντο στο πρωτάθλημα καθώς στο παιχνίδι της 2ης αγωνιστικής στην έδρα του επικράτησε με 1-0 του Πύργου. Το γκολ που έκρινε και το παιχνίδι το πέτυχε ο Σαπουντζής με απευθείας εκτέλεση φάουλ στο 28ο λεπτό της συνάντησης.
Νέστος Χρυσούπολης (Καβακάς): Αστράς, Μιγιενγκά (24′ Τριμμάτης), Δερμιτζάκης, Παντεκίδης, Λυμπεράκης, Μπαλτάς, Θωμαΐδης, Κασέμι (76′ Τουτόντα), Τότσκα (56′ Τοπαλίδης), Σαπουντζής (56′ Σάπλιτς), Στοϊλκοβιτς (76′ Μαϊδανός).
ΠΑΣ Πύργος (Κουτρομάνος): Γιαννίκογλου, Σεντεράι (66′ Γρίβας), Δημητρίου (61′ Λεμονής), Εραμούσπε, Σαραμαντάς, Τσορνομάζ, Φερεκίδης (66′ Χάντι), Μούσια (82′ Σαρδέλης), Μαυριάς, Λαζαρής (66′ Δασκαλόπουλος), Δούμτσιος.
Λίγη ώρα αργότερα, η Ελλάς Σύρου έφτασε και εκείνη στην πρώτη της νίκη. Οι Κυκλαδίτες υποδέχθηκαν την Αναγέννηση Καρδίτσας, την οποία συνέτριψαν με 3-0, πιάνοντας όπως και η ομάδα της Χρυσούπολης, τους τέσσερις πόντους.
Το σκορ για την ομάδα της Σύρου άνοιξε ο Ογούσου στο 50ο λεπτό της αναμέτρησης και ο Οντόμπα έξι λεπτά μετά διπλασίασε τα τέρματα της Ελλάς, απλοποιώντας την κατάσταση. Ο Μπούλαρι στο 97' με δικό του προσωπικό γκολ, έδωσε διαστάσεις θριάμβου στην τελική επικράτηση.
Ελλάς Σύρου (Θανάσης Στάικος): Καραργύρης, Κωστόπουλος, Διαμαντής, Βλάχος, Ζαφείρης, Κρέτσι, Μπάμπης, Τακεσιάν, Οτσοβέτσι, Φαϊζάλ, Μπουλάρι.
Αναγέννηση Καρδίτσας (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Βιτλής, Ουές, Γκόλιας, Αναστασόπουλος, Θομάι, Σλιμόν, Ηλιάδης, Μεντιέτα, Ομοϊγκί, Εντιαγέ.
Αναλυτικά, τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής της Super League 2:
- Μαρκό – Athens Kallithea 2-1
- ΑΕΛ Novibet – Ζάκυνθος 1-0
- Νίκη Βόλου – Ολυμπιακός Β’ 1-2
- Νέστος Χρυσούπολης – Πύργος 1-0
- Ελλάς Σύρου – Αναγέννηση Καρδίτσας 3-0
- Πανσερραϊκός – Asteras Aktor Β’ 1-0
- 14/9 16:00 Πανιώνιος – Απόλλων Καλαμαριάς
- 14/9 17:00 Πανθρακικός – ΠΑΟΚ Β’