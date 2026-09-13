Σπουδαία παραδοχή Αντονέλι: «Ο Νόρις έπρεπε να κερδίσει σήμερα»

Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του (και) στο ισπανικό grand prix ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι παραδέχτηκε ιπποτικά πως ο Λάντο Νόρις ήταν εκείνος που έπρεπε να δει πρώτος την καρό σημαία.

O 20χρονος πιλότος της Μερσέντες μοιάζει ασταμάτητος, καθώς ήταν ο νικητής και στο GP της Μαδρίτης. Ωστόσο, όπως διαβάσατε, για να φτάσει στην επικράτηση χρειάστηκε μια γερή δόση τύχης.

Ο ίδιος ο Ιταλός φρόντισε ν' αναγνωρίσει- προς τιμήν του- πως δεν άξιζε να πάρει αυτός τη νίκη, αλλά ο Λάντο Νόρις: «Ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας. Δεν ήταν καθόλου απλός, ειδικά όσον αφορά τη διαχείριση των ελαστικών. Είναι καλό να κερδίζεις, αλλά σήμερα δεν έχει την ίδια γεύση, επειδή πιστεύω ότι ο Λάντο άξιζε τη νίκη», ήταν τα λόγια του.