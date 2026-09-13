Γεννούν και τα... κοκόρια του: χάρη σε ένα VSC και ένα πολύ αργό πιτ της ΜακΛάρεν ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε και στον (άκρως βαρετό) αγώνα της Μαδρίτης, κλειδώνοντας ουσιαστικά το πρωτάθλημα! Δεύτερος ο Φερστάπεν, τρίτος ο άτυχος Νόρις.

Μελατονίνη.

Μαγνήσιο.

Αποφυγή οθονών πριν ξαπλώσετε στο κρεβάτι.

Λίγο ζεστό γάλα.

Μα, πάνω απ' όλα: δείτε σε ριπλέι τον αγώνα της Ισπανίας.

Οι πιο διαδεδομένες μέθοδοι αντιμετώπισης της αϋπνίας μπορεί να είναι αρκετά διαδεδομένες, όμως εδώ μιλάμε για την απόλυτη λύση. Το GP της Μαδρίτης είναι από εκείνους τους (δυστυχώς ολοένα και περισσότερους...) αγώνες στο καλεντάρι που δεν έχουν να προσφέρουν απολύτως τίποτα από άποψη θεάματος και 9 στις 10 φορές κερδίζει ο poleman αν κάνει καλη εκκίνηση.

Εκτός κι αν είσαι, δηλαδή, ο Λάντο Νόρις. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής τα έκανε όλα σωστά, έμεινε στο P1 αφότου έσβησαν τα κόκκινα φώτα και έφτιαξε μια διαφορά πολύ μεγάλη από τον 2ο Αντονέλι, όμως κάπου εκεί η Θεά Τύχη του γύρισε την πλάτη.

Αποτέλεσμα; Ο πιτσιρικάς πήρε ακόμη μία νίκη!

Ο ασυγκράτητος Ιταλός αρχίζει να έχει και το απαραίτητο... φάρδος που είχαν διαχρονικά οι πρωταθλητές, καθώς η εγκατάλειψη του Λανς Στρολ «έβγαλε» το Εικονικό Αυτοκίνητο Ασφαλείας στην πίστα ακριβώς πριν φτάσει ο πιλότος της Μερσέντες στην είσοδο των πιτ.

Έτσι μπήκε, έκανε τη μοναδική του αλλαγή και βγήκε έξω χάνοντας ελάχιστο χρόνο, την στιγμή που ο πρωτοπόρος Νόρις δεν πρόλαβε να πάει στο box της ΜακΛάρεν αφού το pitlane ήταν... πίσω του. Σα να μην έφτανε αυτό ο παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε και στάση 7 ολόκληρων δευτερολέπτων καθώς υπήρχε θέμα με τον εμπρός δεξιά τροχό του και κάπου εκεί οι ελπίδες του για τη νίκη έκαναν αυτό που κάνουν τα καναρίνια μετά από 15 μέρες ζωή: πέταξαν.

When the VSC came in at just the wrong time! 😳



Here is the slow pit stop which ensued, costing Lando Norris the lead in Madrid 🔧#F1 #SpanishGP pic.twitter.com/AZ1ja47Ae0 — Formula 1 (@F1) September 13, 2026

Κάπως έτσι- κι αφότου ο... επίμονος Λεκλέρκ, που οδήγησε τον αγώνα για 20 γύρους χωρίς, όμως, να έχει μπει για ν' αλλάξει την σκληρή γόμα με την οποία εκκίνησε- ο Αντονέλι είπε ένα μεγαλοπρεπές «γκράτσιε», κατά την προσφιλή του συνήθεια όταν είναι μπροστά δεν έκανε ούτε μισό λάθος και πανηγύρισε την 8η φετινή του νίκη.

Τα πάντα δείχνουν να πηγαίνουν δεξιότερα κι από δεξιά για τον 20χρονο θαυματοποιό, που βλέπει πρώτος την καρό σημαία ακόμη και σε αγώνες που δεν... θα 'πρεπε.