Έξαλλος ο Ρονάλντο για τα συνθήματα για τον Ζότα: «Να μην ξαναμπούν ποτέ σε γήπεδο»

Την έντονη αντίδραση του Κριστιάνο Ρονάλντο προκάλεσαν τα ειρωνικά συνθήματα οπαδών για τον αδικοχαμένο Ντιόγκο Ζότα, με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ να ζητά την παραδειγματική τιμωρία όσων συμμετείχαν στο περιστατικό.

Στο επίκεντρο βρέθηκε ο Ρούμπεν Νέβες, ο οποίος έγινε στόχος συνθημάτων που αφορούσαν τον καλό του φίλο και πρώην συμπαίκτη του, Ντιόγκο Ζότα.

Ο Νέβες αντέδρασε χειροκροτώντας ειρωνικά προς την εξέδρα, ενώ μετά το τέλος της αναμέτρησης δεν έκρυψε την ενόχλησή του για όσα είχαν προηγηθεί.

«Ελπίζω μόνο να μην πάνε να προσευχηθούν αργότερα, μετά από αυτό που έκαναν», ανέφερε περνώντας μπροστά από τους εκπροσώπους του Τύπου.

Το περιστατικό προκάλεσε την οργή και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο αρχηγός της Εθνικής Πορτογαλίας, που είχε υπάρξει συμπαίκτης τόσο του Νέβες όσο και του Ζότα, κάλεσε τη Saudi Pro League να αναλάβει δράση και να επιβάλει ισόβιο αποκλεισμό από τα γήπεδα στους εμπλεκόμενους οπαδούς.

«Το πρωτάθλημα πρέπει να αναλάβει δράση και να τιμωρήσει αυτού του είδους τη συμπεριφορά των φιλάθλων. Αυτό δεν είναι πλέον ποδόσφαιρο και πρέπει να υπάρχουν όρια. Άτομα που συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο δεν θα έπρεπε ποτέ ξανά να έχουν το δικαίωμα εισόδου σε γήπεδο», έγραψε χαρακτηριστικά στο Instagram.

Ο Ντιόγκο Ζότα έχασε τη ζωή του τον Ιούλιο του 2025, σε ηλικία μόλις 28 ετών, μαζί με τον 25χρονο αδελφό του, Αντρέ Σίλβα, σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία.

Για τον Ρονάλντο, λοιπόν, το συγκεκριμένο περιστατικό ξεπέρασε κατά πολύ τα όρια της ποδοσφαιρικής αντιπαλότητας, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να πάρουν αυστηρά μέτρα ώστε ανάλογες συμπεριφορές να μην επαναληφθούν.