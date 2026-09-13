ΠΑΟΚ: «Άνοιξε» λογαριασμό στη Γερμανία ο Τζόναθαν Γκόμες (vid)

Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του, ο Τζόναθαν Γκόμες σκόραρε με τη φανέλα της Όσναμπρικ, όπου αγωνίζεται ως δανεικός από τον ΠΑΟΚ.

Ο Αμερικανομεξικανός μπακ βρέθηκε για δεύτερη φορά στη βασική ενδεκάδα των «μωβ», συνεχίζοντας να παίρνει χρόνο συμμετοχής στη 2. Bundesliga.

Απέναντι στην ισχυρή Χέρτα Βερολίνου, μάλιστα, ο Τζόναθαν Γκόμες κατάφερε να βρει και τον δρόμο προς τα δίχτυα. Στο 82ο λεπτό μείωσε προσωρινά σε 1-2, πριν ο Ρούπρεχτ διαμορφώσει λίγο αργότερα το τελικό 1-3 για την ομάδα της γερμανικής πρωτεύουσας.

Είχε προηγηθεί το ντεμπούτο του την περασμένη Κυριακή απέναντι στην Μπράουνσβαϊγκ, όταν αγωνίστηκε για 86 λεπτά. Σήμερα (13/9) έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 89 λεπτά, περνώντας εκτός λίγο πριν από το τελευταίο σφύριγμα.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γκόμες αγωνίζεται στην Όσναμπρικ με τη μορφή δανεισμού από τον ΠΑΟΚ, με τη συμφωνία να έχει ισχύ μέχρι τον προσεχή Μάιο.