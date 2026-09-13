Ο Άρης ήταν εντυπωσιακός ξανά στην Κύπρο και νικητής αυτή τη φορά. Κέρδισε με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα, μία ομάδα από το υψηλό επίπεδο της Euroleague, συνδυάζοντας θέαμα και ουσία και σκορπώντας πολλά χαμόγελα για το μέλλον.

Στο δεύτερο ματς του τουρνουά της Κύπρου ο Άρης εμφανίστηκε ακόμα καλύτερος. Μετά την καλή εμφάνιση, αλλά ήττα από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ (87-92), τώρα παρουσιάστηκε βελτιωμένος με μεγαλύτερη διάρκεια και αποτελεσματικότητα στο παιχνίδι του. Ο Άρης ανέβηκε στο +20 στο δεύτερο ημίχρονο, κράτησε τη διαφορά και θα τεστάρει τις δυνάμεις του ξανά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στις 18 Σεπτεμβρίου στο Βελιγράδι.

Ο Άρης πέτυχε 42 πόντους από λάθη των αντιπάλων (25), κάνοντας 19 κλεψίματα, ενώ παράλληλα σκόραρε 29 πόντους στον αιφνιδιασμό, δείγμα της ταχύτητας που θέλει να έχει η ομάδα στο παιχνίδι της. Ατομικά, ξεχώρισε ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ με 29 πόντους και 5 ριμπάουντ με τεράστια συνεισφορά σε πολλούς τομείς του αγώνα. Ακολούθησε σε απόδοση ο Ματ Μόργκαν με 18 πόντους, ο Ι Τζέι Λιντέλ είχε 15, ενώ ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς, ο οποίος χτύπησε στο αριστερό χέρι αλλά επανήλθε, είχε 4 πόντους και 7 ασίστ.

Πρώτος σκόρερ του Ερυθρού Αστέρα ο Τζόναθαν Μότλεϊ με 13 πόντους, στους 12 ο Κρις Τζόουνς.

Με το πόδι στο γκάζι από την αρχή ο Άρης και έως το +16

Ο Βασίλης Σπανούλης ξεκίνησε στην πεντάδα τους Ντιμιτρίεβιτς, Μήτρου-Λονγκ, Λιντέλ, Ρόμπινσον-Ερλ και Κώστα Αντετοκούνμπο και είδε τους παίκτες του να ελέγχουν τον ρυθμό. Οι δύο Αμερικανοί σκόραραν διαδοχικά για το 14-6, με τους «κιτρινόμαυρους» να αιφνιδιάζουν τον Ερυθρό Αστέρα. Ελέγχοντας τα ριμπάουντ (9-3) και τρέχοντας το γήπεδο ο Άρης έφτασε γρήγορα στο +12 (22-10). Σε αντίθεση με το ματς κόντρα στη Μακάμπι, αυτή τη φορά ο Μόργκαν… είχε άμεση επαφή με το καλάθι και σκοράροντας με κάθε τρόπο έγραψε το 34-18 του δεκαλέπτου.

Ανεβάζοντας την πίεση ο Ερυθρός Αστέρας ανάγκασε τον Άρη σε βεβιασμένες επιλογές, όμως η διαφορά δεν έπεσε σε μονοψήφιο επίπεδο. Με την ενέργειά του ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έδωσε λύσεις και ο Μόργκαν, πιάνοντας τους πόντους του Ρόμπινσον-Ερλ (11π.), έκανε το 39-24. Μονέκε και Ιζούντου μείωσαν σε 41-32, όμως ο πολύπλευρος Λιντέλ κράτησε τον Άρη σε απόσταση (49-37) και το ημίχρονο έκλεισε στο 51-40, με τον Άρη να βρίσκεται στο +12 σε πόντους από αιφνιδιασμό (14-2).

Εντυπωσιακός ο Άρης, ξέφυγε με +25

Χάρη στον Ρόμπινσον-Ερλ, ο οποίος πέτυχε 7 σερί πόντους, ο Άρης διατηρούσε τα ηνία και τη διψήφια διαφορά (58-46), ενώ αντίστοιχες βοήθειες πρόσφερε και ο Μόργκαν με κλέψιμο και κάρφωμα στον αιφνιδιασμό (62-49). Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ήταν… χάρμα ιδέσθαι. Η αποτελεσματική άμυνα έδινε ρυθμό… μπροστά και με πρωταγωνιστή τον Ρόμπινσον-Ερλ η απόσταση ανέβηκε στο +18 (71-53), λίγο πριν το 73-57 της τρίτης περιόδου.

To τρίποντο του Τολιόπουλου και τα δύο σερί εντυπωσιακά καρφώματα του Μπιρτς έγραψαν το 80-60 και ο Άρης συνέχιζε εμφατικά, χτυπώντας με κάθε τρόπο τον αντίπαλό του. Συνδυάζοντας ουσία και θέαμα οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ξέφυγαν με 90-65, φλερτάροντας πλέον με την κατοστάρα. Ο Μποχωρίδης έβαλε τρίποντο για το 98-74, αστόχησε στο επόμενο και έτσι αυτό ήταν το τελικό σκορ στο παιχνίδι.

Τα δεκάλεπτα: 34-18, 51-40, 73-57, 98-74

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.