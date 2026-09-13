Στην Κομοτηνή ο ΠΑΟΚ Β - Οι «εκλεκτοί» του Πονς

Στην Κομοτηνή ταξίδεψε ο ΠΑΟΚ Β, ο οποίος αντιμετωπίζει αύριο (14/9 17:00) τον τοπικό Πανθρακικό - Χωρίς απουσίες η αποστολή του Δικεφάλου.

Μετά το ισόπαλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό Β, οι ασπρόμαυροι «στρέφονται» στον αγώνα της Κομοτηνής, όπου αύριο (14/9 17:00 Δευτέρα φιλοξενούνται από τον Πανθρακικό.

Χωρίς απουσίες η αποστολή του Ντάνι Πονς, με τους Δημήτρη Μπαταούλα και Γιώργο Κοσίδη να ενισχύουν την πρώτη ομάδα απέναντι στον Άρη, ενώ αντίστοιχα Γκιόκα-Μπελερής αγωνίστηκαν με την Κ19. Εκτός αποστολής ξανά οι Κούπενος και Κωττάς.

Οι Θεσσαλονικείς προπονήθηκαν το πρωί της Κυριακής στη Σουρωτή, δίνοντας βαρύτητα στην τακτική προσέγγιση του αγώνα και στη συνέχεια αναχώρησαν για την Κομοτηνή.

Αναλυτικά η αποστολή του ΠΑΟΚ Β:

Νικολακούλης, Τσιντσόλης, Αβράμπος, Απιατσιόνακ, Σιδεράς, Πασαχίδης, Τσιότας, Ντούνγκα, Λεωνιδόπουλος, Ελευθεριάδης, Τσοπούρογλου, Ίκομπονγκ, Παπαγεωργίου, Μπιασότο, Παπανικόπουλος, Κανίς, Καραγκέα, Μπέρδος, Γκαλεάνο, Σιφναίος, Στύλος.