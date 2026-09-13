«Μαρτύρησε» τη μεταγραφή Κουτίνιο στη Σάντος ο Νεϊμάρ

Μαρτυριάρης Νεϊμάρ... ανακοίνωσε την μεταγραφή Κουτίνιο στη Σάντος, μέσω μίας ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό, πριν καλά καλά τον ανακοινώσει η νέα του ομάδα.

Ο Βραζιλιάνος σταρ καλωσόρισε τον νέο του συμπαίκτη, κοινοποιώντας ένα βίντεο του μαζί με τους παίκτες και το προπονητικό επιτελείο του συλλόγου στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είσαι εδώ. Η ομάδα μας και οι οπαδοί μας θα σε υποδεχτούν με ανοιχτές αγκάλες», τόνισε ο άλλοτε αστέρας της Μπαρτσελόνα.

Ο 34χρονος μέσος έμεινε ελεύθερος τον περασμένο Φεβρουάριο από την Βάσκο Ντα Γκάμα, επικαλούμενος... ψυχική εξάντληση όταν και αποχώρησε από την ομάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο.