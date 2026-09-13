Διπλό λύτρωσης για την Ουτρέχτη με βασικό Μπάρκα

Με χρυσό σκόρερ τον Ντε Βιτ στο 90+2', η Ουτρέχτη απέδρασε με το διπλό (1-2) από την έδρα της εξέλσιορ, έχοντας ως καθοριστικό τον Βασίλη Μπάρκα που πραγματοποίησε δύο κρίσιμες αποκρούσεις.

Η Ουτρέχτη επικράτησε με 2-1 της Εξέλσιορ εκτός έδρας. Το σκορ άνοιξε για την Ουτρέχτη ο Αρτέμ Στεπάνοφ στο 36ο λεπτό. Η Εξέλσιορ ισοφάρισε προσωρινά στο 77 με τον Αΐμέν Σλιτί, αλλά ο Ντάνι ντε Βιτ χάρισε την νίκη στους φιλοξενούμενους με γκολ στις καθυστερήσεις (90+2).

Ο Έλληνας τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο για την Ουτρέχτη. Πραγματοποίησε 2 σημαντικές αποκρούσεις είχε 32 επαφές με την μπάλα και ολοκλήρωσε 14 ακριβείς μεταβιβάσεις, βοηθώντας την ομάδα του να κρατήσει τη νίκη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.