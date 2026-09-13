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Διπλό λύτρωσης για την Ουτρέχτη με βασικό Μπάρκα

Ποδόσφαιρο
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Με χρυσό σκόρερ τον Ντε Βιτ στο 90+2', η Ουτρέχτη απέδρασε με το διπλό (1-2) από την έδρα της εξέλσιορ, έχοντας ως καθοριστικό τον Βασίλη Μπάρκα που πραγματοποίησε δύο κρίσιμες αποκρούσεις.

Η Ουτρέχτη επικράτησε με 2-1 της Εξέλσιορ εκτός έδρας. Το σκορ άνοιξε για την Ουτρέχτη ο Αρτέμ Στεπάνοφ στο 36ο λεπτό. Η Εξέλσιορ ισοφάρισε προσωρινά στο 77 με τον Αΐμέν Σλιτί, αλλά ο Ντάνι ντε Βιτ χάρισε την νίκη στους φιλοξενούμενους με γκολ στις καθυστερήσεις (90+2).

Ο Έλληνας τερματοφύλακας Βασίλης Μπάρκας ξεκίνησε βασικός και αγωνίστηκε σε όλο το 90λεπτο για την Ουτρέχτη. Πραγματοποίησε 2 σημαντικές αποκρούσεις είχε 32 επαφές με την μπάλα και ολοκλήρωσε 14 ακριβείς μεταβιβάσεις, βοηθώντας την ομάδα του να κρατήσει τη νίκη μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Διπλό λύτρωσης για την Ουτρέχτη με βασικό Μπάρκα