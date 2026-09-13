Χωρίς Μπάρτλεϊ η ΑΕΚ κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα

Χωρίς τον Φρανκ Μπάρτλεϊ θα παραταχθεί η ΑΕΚ στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Σπάρτακ Σουμπότιτσα, με τον Αμερικανό άσο να αντιμετωπίζει ένα τραυματισμό στο γόνατο.

Εκτός από την αναμέτρηση με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα θα μείνει ο Φρανκ Μπάρτλεϊ. Ο Αμερικανός άσος της ΑΕΚ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο και θα υποβληθεί σε εξετάσεις, μόλις η αποστολή των κιτρινόμαυρων επιστρέψει στην Αθήνα.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΚΑΕ

Eκτός δραστηριοτήτων τέθηκε και ο Φρανκ Μπάρτλεϊ.

Ο Αμερικανός σκόρερ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο, και δεν θ’ αγωνιστεί στην αποψινή φιλική αναμέτρηση με αντίπαλο τη Σπάρτακ Σουμπότιτσα.

Ο Φρανκ θα υποβληθεί σε πλήρη ιατρικό έλεγχο στο Mediterraneo Hospital, με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα.