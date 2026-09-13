Οι Καταλανοί έπαιξαν με την φωτιά στην έδρα της Λεβάντε, όμως βρήκαν τον τρόπο να επιβάλλουν την ποιότητα τους και να διατηρήσουν το φετινό απόλυτο νικών (2-4).

Ακόμα κι όταν παίζει σβηστά, έχει την ποιότητα και τον τρόπο να σκοράρει τέσσερα και πέντε γκολ σε κάθε παιχνίδι.

Κι όσο συμβαίνει αυτό είναι σχεδόν αδύνατον να χάσει βαθμούς, όσο κι αν έπαιξε με την φωτιά στην έδρα της Λεβάντε.

Η ομάδα του Χάνζι Φλικ άνοιξε από πολύ νωρίς το σκορ (5’) με γκολ από την φετινή αποκάλυψη τον Τσάβι Εσπάρτ και φάνηκε να τελειώνει από νωρίς τη δουλειά με το 0-2 από τον Ραφίνια (19’).

Ωστόσο, η εμφάνιση της ήταν κατώτερη από άλλα παιχνίδια ακόμα και όταν ο Λαμίν Γιαμάλ από το σημείο του πέναλτι έκανε το 0-3 (48’).

Η Λεβάντε που δεν είχε τίποτα να χάσει, έπαιξε το ποδόσφαιρο της και λίγο έλειψε να φτάσει στο θαύμα.

Από ένα λάθος του Εσπάρτ, ο Ιβάν Ρομέρο μείωσε σε 1-3 (79) και λίγο αργότερα οι γηπεδούχοι έφτασαν στο 2-3 με γκολ του πολύ φορμαρισμένου Μπρουγκέ (88’).

Η Λεβάντε ανέβασε τις γραμμές της, ψάχνοντας μία τελευταία ζαριά, ωστόσο η Μπαρτσελόνα βρήκε και τέταρτο γκολ με τον Αντεγέμι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, φτάνοντας στο 2-4, που την διατηρεί μόνη στην κορυφή με πέντε νίκες, έπειτα από ισάριθμα παιχνίδια.