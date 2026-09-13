Προγνωστικά Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός: Μπορεί το 2.00

Η αναμέτρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Super League.

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Ανάλυση Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε απέναντι στην Κηφισιά, όμως επικράτησε με 3-1 και έκανε το «τρία στα τρία» στο πρωτάθλημα. Παρότι ήταν ανώτερος, χρειάστηκε να περιμένει μέχρι το 53’ για να ανοίξει το σκορ με τον Κάνγκουα. Δέκα λεπτά αργότερα απέκτησε αριθμητικό πλεονέκτημα, αλλά στο 73’ δέχθηκε την ισοφάριση έπειτα από σοβαρό λάθος του Φαν Ντρόγκελεν.

Ανάλυση Παναιτωλικός

Ιστορικό είναι το ξεκίνημα του Παναιτωλικού, ο οποίος μετρά τρεις νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές. Το πρόγραμμά του ήταν σχετικά βατό, χωρίς αυτό να μειώνει την προσπάθεια των παικτών του Γιάννη Αναστασίου, ο οποίος θα τεθεί αντιμέτωπος με την πρώην ομάδα του.

Δείτε τα προγνωστικά Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός!

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