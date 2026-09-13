Σπανούλης: «Δεν πετάω στα σύννεφα, να είμαστε ταπεινοί και να συνεχίσουμε τη δουλειά»

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε στα δύο πολύ δυνατά φιλικά του Άρη στην Κύπρο κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα.

Ο Άρης παρουσίασε πολύ καλό πρόσωπο και στα δύο παιχνίδια, μετρώντας μία νίκη και μία ήττα, κερδίζοντας στο δεύτερο ματς τον Ερυθρό Αστέρα με 98-74. Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο προπονητής του Άρη σημείωσε…

Στο πρώτο του σχόλιο είπε: «Όλη η ομάδα δούλεψε μαζί σε 6-7 προπονήσεις. Μας λείπουν ο Γιόβιτς και ο Μοκόκα. Μας έλειπαν από τις 19 Αυγούστου 7 παίκτες με τις εθνικές ομάδες. Είδαμε πράγματα που θέλουμε να δούμε και να βελτιώσουμε στην επικοινωνία, στην ταχύτητα εκτέλεσης. Είδαμε μια εξαιρετική αντίδραση παρότι βρισκόμαστε πολύ νωρίς στη χρονιά. Είμαστε 11 καινούρια άτομα, πρέπει να είμαστε ταπεινοί και ισορροπημένοι και να συνεχίσουμε να δουλεύουμε».

Για τις 48 ασίστ κόντρα σε δύο ομάδες Euroleague: «Δείχνει διάθεση να πασάρουμε την μπάλα, να παίξουμε όλοι μαζί, να δουλέψουμε και χωρίς την μπάλα. Χθες βάλαμε 27 πόντους στο transition και σήμερα 29, είναι ένα πολύ μεγάλο νούμερο. Θέλουμε να τρέξουμε μετά από καλές άμυνες, έχουμε να βελτιώσουμε πράγματα, αλλά είμαστε σε ένα καλό επίπεδο για την εποχή».

Για την απόδοση αυτή την περίοδο: «Περίμενα να είμαστε έτσι, ξέρουμε τι παίκτες πήραμε. Κάναμε τα πάντα για να τους φέρουμε. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτό που θέλουμε να παίξουμε, αλλά είμαστε σε καλό σημείο. Για τρία ημίχρονα παίξαμε υψηλού επιπέδου μπάσκετ. Πρέπει να κρατήσουμε τα θετικά και να βελτιώσουμε τα αρνητικά».

Για ποσοστό ετοιμότητας: «Δε μου αρέσει να μιλάω για ποσοστά. Η ομάδα είναι σε καλό αμυντικό επίπεδο. Μπορεί να έχουμε κάποιες αστάθειες από παιχνίδι σε παιχνίδι. Ο καθένας να καταλάβει τον ρόλο του, να βρούμε χημεία και τις συνεργασίες μας μέσα από τη δουλειά».

Για τον κόσμο: «Ο ενθουσιασμός είναι ένα κομμάτι, είναι θετικό όταν βλέπεις την ομάδα να παίζει καλά. Προσωπικά είμαι ισορροπημένος, δεν πετάω στα σύννεφα, έχω τα πόδια μου στη γη, αυτό λέω και στους παίκτες. Είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν υπάρχει ενθουσιασμός ή απογοήτευση. Υπάρχει συνεχής δουλειά, να παίξουμε ένα μπάσκετ που θα αρέσει στον κόσμο και θα φέρει αποτελέσματα».