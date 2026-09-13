Αμερική-Γαλλία: Το παιχνίδι που περίμενε όλος ο πλανήτης

Δύο «θηρία» του αθλήματος, οι ΗΠΑ και η Γαλλία, θα μονομαχήσουν για το πολυπόθητο τρόπαιο, καθώς ετοιμάζονται να αγωνιστούν σε αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ιστορικό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ Γυναικών.

Πέρασαν δύο χρόνια μετά τον εκπληκτικό αγώνα στο Παρίσι το 2024 όπου οι ΗΠΑ κέρδισαν τον τελικό με 67-66. Εχουν περάσει μόλις λίγες ώρες από την έντονη συζήτηση που ξεκίνησε αυτή την εβδομάδα για το ποια ομάδα αξίζει την πρώτη θέση στα Power Rankings. Σε κάθε περίπτωση όμως, όλα θα κριθούν από το ποια ομάδα θα αποδώσει τα μέγιστα σε αυτόν τον μεγάλο τελικό, που προμηνύεται συναρπαστικός.

Οι ΗΠΑ στοχεύουν να εμπλουτίσουν την τεράστια κληρονομιά τους κατακτώντας τον 12ο τίτλο τους συνολικά και τον 5ο συνεχόμενο, καθώς έχουν να ηττηθούν σε τελικό από το 2006.

Η Γαλλία έχει ανέβει στο βάθρο μόνο μία φορά στο παρελθόν, και μάλιστα πριν από 73 ολόκληρα χρόνια, στην πρώτη διοργάνωση που έγινε ποτέ στη Χιλή.

Μήπως ήρθε η ώρα να ζήσουν τη σπουδαιότερη βραδιά στην ιστορία του γαλλικού μπάσκετ;

Η κρίσιμη μονομαχία

Η Gabby Williams είναι μια ξεχωριστή παίκτρια για τη Γαλλία και υποψήφια φυσικά για τον τίτλο της MVP. Στο γήπεδο τα κάνει όλα, ενώ η νοοτροπία, η αμυντική της συνέπεια και η ηγετική της φυσιογνωμία αποτελούν σταθερά στοιχεία του παιχνιδιού της.

Ωστόσο, σε αυτό το τουρνουά έχει ανεβάσει κατακόρυφα την απόδοσή της και στην επίθεση, αποτελώντας διαρκή απειλή – γεγονός που την καθιστά ακόμα πιο σημαντικό στόχο στην ανάλυση των ΗΠΑ. Είναι η ηγέτιδα, η αρχηγός. Η Γαλλία εξαρτάται άμεσα από τη δική της εμφάνιση.

Το κρίσιμο ματς απ

Ποια παίκτρια, θα αναλάβει να μαρκάρει το «διαμάντι» της γαλλικής ομάδας; Την Ουίλλιαμς; Ίσως υπάρχει ανησυχία ότι οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν στο ρόστερ τους κάποια παίκτρια που να της ταιριάζει απόλυτα. Θα είναι η Jackie Young ή τη Rhyne Howard, για παράδειγμα;

Όποια κι αν αναλάβει την αποστολή, θα έχει αναμφίβολα το πιο δύσκολο έργο στο παρκέ. Παράλληλα, καθοριστικό ρόλο θα παίξει και η βοήθεια στην άμυνα από την υπόλοιπη ομάδα των ΗΠΑ.

Οι αριθμοί δεν λένε ψέματα

Οι κατηγορίες των στατιστικών όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων, λειτουργούν υπέρ της Γαλλίας, με κυριότερη την ευστοχία στα τρίποντα: 44,2% για τη Γαλλία έναντι 31,8% για τις ΗΠΑ. Επιπλέον, η Γαλλία πετυχαίνει 31 πόντους από λάθη των αντιπάλων, έναντι 21,4 των αντιπάλων της.

Οι ΗΠΑ υπερέχουν στα ριμπάουντ, με μέσο όρο 45,4 έναντι 37,8 της Γαλλίας.

Τα μεγάλα ερωτήματα

Αν η Γαλλία συνεχίσει να ευστοχεί έξω από τη γραμμή των τριών πόντων, οι ΗΠΑ ίσως βρεθούν σε δύσκολη θέση. Τι θα γίνει όμως, αν δεν τα καταφέρει; Θα μπορούσε η Γαλλία να αντιμετωπίσει προβλήματα;

Ωστόσο, η ευστοχία στα τρίποντα δεν είναι το μοναδικό μεγάλο ερώτημα. Πώς θα ανταποκριθούν οι νεαρές παίκτριες των ΗΠΑ απέναντι στην εξαιρετικά πιεστική άμυνα της Γαλλίας; Η Γερμανία έπαιξε πολύ καλά, αλλά τελικά λύγισε υπό αυτή την πίεση.

Οι πρσόφατες αναμετρήσεις

Όλη η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον συγκλονιστικό τελικό του Παρισιού το 2024, όπου οι ΗΠΑ επικράτησαν με 67-66 με δραματικό τρόπο.

Η Gabby Williams ξεχώρισε για τη Γαλλία με 19 πόντους, αλλά η MVP A'ja Wilson πέτυχε ένα εντυπωσιακό double-double με 21 πόντους και 13 ριμπάουντ. Ήταν ασταμάτητη εκείνη τη μέρα.