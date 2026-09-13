«Φρένο» στην Εθνική Αυστρίας από τον Σάμπιτσερ λόγω υπερκόπωσης

Ο Μάρσελ Σάμπιτσερ αποχωρεί προσωρινά από τα συνεχόμενα τουρνουά. Ο 32χρονος αρχηγός θα χάσει το Nations League, με στόχο να επιστρέψει ξεκούραστος τον Μάρτιο του 2027 για τα προκριματικά του Euro 2028, έχοντας την πλήρη στήριξη του Ραλφ Ράνγκνικ.

Προσωρινό διάλειμμα από την Εθνική Αυστρίας αποφάσισε να κάνει ο Μάρσελ Σάμπιτσερ, όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδία την Κυριακή (13/9/2026). Ο 32χρονος αρχηγός και μέσος της Μπορούσια Ντόρτμουντ θα απέχει από το Nations League, με στόχο να επιστρέψει τον Μάρτιο του 2027 για τα προκριματικά του Euro 2028.

Αιτία της απόφασης είναι η έντονη σωματική καταπόνηση από τα συνεχόμενα τουρνουά ( Euro 2024, Moυντιάλ 2026 ). ''Ένιωσα σαν να παίζω τρεις σεζόν χωρίς διάλειμμα. Είμαι 32 ετών και πρέπει να διαχειριστώ τις δυνάμεις μου για να μείνω στο κορυφαίο επίπεδο'', δήλωσε ο έμπειρος χαφ. Ο προπονητής Ραλφ Ράνγκνικ στήριξε απόλυτα την απόφαση, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για οριστικό ''αντίο''. Οι δυο τους θα συναντηθούν στις αρχές του 2027 για να οργανώσουν την επιστροφή του Σάμπιτσερ (102 συμμετοχές, 27 γκολ). Η απουσία του πάντως αποτελεί άμεσο πλήγμα για τα προσεχή ματς με Ισραήλ, Κόσοβο και Ιρλανδία.