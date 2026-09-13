Ο Ολυμπιακός υπέπεσε σε 17 λάθη, ωστόσο η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έκανε το 4/4 στα φιλικά προετοιμασίας επικρατώντας με 77-72 της Μακάμπι, κατακτώντας το Τουρνουά της Κύπρου. Κορυφαίος και κομβικός στο φινάλε ο Εντιάι (14π. 3κλ.)

Ο Ολυμπιακός δίχως να πιάσει υψηλά στάνταρ στην απόδοση του επικράτησε της Μακαμπί με 77-72 και κατέκτησε το τουρνουά «Νεόφυτος Χανδριώτης» στην Κύπρο, κάνοντας το απόλυτο στα φιλικά προετοιμασίας (4/4). Πλέον οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους στο Super Cup του Άμπου-Ντάμπι το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (18-20/9).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υπέπεσε σε 17 λάθη, με τον Έλληνα τεχνικό να δοκιμάζει πρόσωπα και σχήματα προκειμένου να βρει την κατάλληλη χημεία. Ο Μπαγέ Εντιάι είναι μια από τις ευχάριστες εκπλήξεις των «ερυθρολεύκων» στα φιλικά προετοιμασίας, με τον Σενεγαλέζο να σημείωμει 14 πόντους με 3 κλεψίματα, όντας κομβικός στο φινάλε. Πληθωρική παρουσία του Τάισον Ουόρντ (12π. 4ρ. 4ασ.), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συμπληρώνει 13 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Διψήφιος και ο Ντόντα Χολ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Απο την άλλη πλευρά για την ομάδα του Οντέτ Κάτας ο Μπόνζι Κόλσον ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Ρόμαν Σόρκιν να συμπληρώνει 14 πόντους με 3 ασίστ.

Συνεχόμενα λάθη από τους παίκτες του Ολυμπιακού, διψήφιο προβάδισμα για την Μακάμπι

Με τους Μοντέρο και Φουρνιέ ξεκίνησε στο αρχικό σχήμα ο Ολυμπιακός, με τον Ουόρντ να πετυχαίνει το πρώτο «ερυθρόλευκο» καλάθι για το 2-3. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα δεν είχαν βρει ρυθμό επιθετικά, με τον Φουρνιέ να βρίσκει τους πρώτους του πόντους από μακριά, την ώρα που η Μακάμπι πήρε αέρα 3π. για το 6-9 στο 4’. Ο Χολ σκόραρε μέσα από την ρακέτα για πρώτη φορά (8-10 στο 5’), ωστόσο οι παίκτες του Κάτας ήλεγχαν απόλυτα τον ρυθμό ανοίγοντας την διαφορά στο +9 (10-19 στο 8’). Οι Πειραιώτες μετρούσαν ήδη 8 λάθη (!), με την ισραηλινή ομάδα να εκτοξεύει την διαφορά σε διψήφια επίπεδα στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου (+12, 10-22) και τον Ολυμπιακό να μετρά 10 λάθη.

Ανέβασε την ένταση του ο Ολυμπιακός με… βροχή τριπόντων

Όπως συνηθίζει ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακάτεψε την τράπουλα στο δεύτερο δεκάλεπτο, με τον Καραγιαννίδη να βρίσκει τους πρώτους του πόντους (12-22) και τον Μάνταρ να απαντά με τρίποντο (12-25 στο 12’). Ο Ντόρσεϊ με πέντε σερί πόντους έριξε την διαφορά σε μονοψήφια επίπεδα (18-27 στο 13’), με τον ΜακΙντάιρ να μπαίνει στην εξίσωση της αναμέτρησης σκοράροντας από μακριά (21-27 στο 14’). Ο Ολυμπιακός είχε ανεβάσει την ένταση του, ο Ντόρσεϊ σκόραρε εκ νέου από μακριά (24-27 στο 15’), με τον Εντιάι να δίνει λύσεις μέσα από την ρακέτα (27-29 στο 15’). Ο Λιφ από πλευράς Μακάμπι ήταν δραστήριος στο ζωγραφιστό (6π. 28-33 στο 16’), με τους «ερυθρόλευκους» να τρέχουν σερί 7-0 για να πάρουν για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (35-33 στο 18’). Ο Ίφε Λούντμπεργκ απάντησε με τρίποντο με τις δυο ομάδες να οδηγούνται ισόπαλες στην ανάπαυλα του ημιχρόνου (35-35).

Έβγαλε ένταση με Ουόρντ ο Ολυμπιακός, πήρε προβάδισμα η Μακάμπι

Με τρίποντο του Ρέιμαν μπήκε η Μακάμπι στο δεύτερο μέρος (35-38), με τον Σόρκιν να δίνει λύσεις μέσα από την ρακέτα για το 37-42 στο 22’. Ο Ουόρντ έβγαζε ενέργεια στις δυο πλευρές, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει σε 47-47 στο 24’, την ώρα που οι «ερυθρόλευκοι» έβγαζαν περισσότερη ένταση στο παιχνίδι τους σε σχέση με το πρώτο μέρος. Βεζένκοφ και Ουόρντ έδωσαν για πρώτη φορά αέρα 5π. στους Πειραιώτες (55-50 στο 26’), με την ομάδα του Κάτας να απαντά άμεσα για να ισοφαρίσει σε 55-55 στο 28’. Η Μακάμπι έτρεξε ένα επιμέρους 10-2 για να ξαναπάρει προβάδισμα (57-60) σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε και το τρίτο δεκάλεπτο.

Ο Εντιάι έβγαλε ενέργεια στο φινάλε, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το τουρνουά της Κύπρου

Με γρήγορο σερί 5-0 μπήκε ο Ολυμπιακός στο ξεκίνημα του τελευταίου δεκαλέπτου για να πάρει και πάλι κεφάλι στο σκορ (62-60 στο 32'), με την Μακάμπι να απαντά άμεσα με 4-0 σερί για το 62-64. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν χάσει την συγκέντρωση τους, έφτασαν τα 15 λάθη, με την ομάδα του Κάτας να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα (64-67 στο 35'). Ο Εντιάι έβγαζε ενέργεια και στις δυο πλευρές του παρκέ, με τον Σενεγαλέζο να σκοράρει 5 σερί πόντους για να δώσει ξανά το προβάδισμα στους Πειραιώτες (69-67 στο 36'). Ο Κόλσον απάντησε με τρίποντο (69-70 στο 37'), με τον Ντόντα Χολ να καρφώνει στο Ισραηλινό καλάθι (71-70 στο 38') και τον Τζόσεφ να σκοράρει από μακριά για το 74-70. Ο Χολ ήταν αυτός που έδωσε ξανά την λύση μέσα από την ρακέτα, ύστερα από πάσα του Ντόρσεϊ (76-72 στο 39'), με τον Έλληνο-Αμερικανό γκαρντ να γράφει το 77-72 με 1/2β. Η Μακάμπι αστόχησε σε συνεχόμενες επιθέσεις, με τον Ολυμπιακό να φτάνει τελικά στη νίκη με 77-72 κάνοντας το απόλυτο στα φιλικά προετοιμασίας πριν το Super Cup του Άμπου - Ντάμπι.

Τα δεκάλεπτα: 10-22, 35-35, 57-60, 77-72.

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