Ντεμπούτο για τον Ντιέγκο Κόστα: Η 11άδα του ΠΑΟΚ για το ντέρμπι με τον Άρη (pic)

Με τον Ντιέγκο Κόστα στο κέντρο της άμυνας θα παραταχθεί ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Άρη (21:00) - Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι

Δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι για τον Δικέφαλο, αυτή τη φορά στην Τούμπα κόντρα στον Άρη, για την 4η αγωνιστική της φετινής Stoiximan Super League.

Με τον Γίρι Παβλένκα κάτω από τα δοκάρια και τους Κένι, Κόστα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας από τα δεξιά προς τ' αριστερά.

Στα χαφ θα κινηθούν οι Ούγκρεσιτς και Ζαφείρης, με τον Δημήτρη Πέλκα στο «δέκα» πίσω από τον βασικό προωθημένο που θα είναι ο Σερίφ Εντιαγέ. Στα «φτερά» θα ξεκινήσουν οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Τάισον.