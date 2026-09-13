Το «ευχαριστώ» του Άρη στους φιλάθλους του στην Κύπρο

O Άρης ολοκλήρωσε την παρουσία του στο τουρνουά της Κύπρου και εκεί είχε την συμπαράσταση του κόσμου του.

Κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ερυθρό Αστέρα οι φίλοι των «κιτρινόμαυρων» από την Κύπρο και όχι μόνο έδωσαν ηχηρό παρών στο «Νεόφυτος Χανδριώτης», στηρίζοντας τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη με ιδιαίτερη θέρμη.

Με μήνυμά της η ΚΑΕ Άρης ευχαρίστησε τον κόσμο, ανανεώνοντας το ραντεβού μαζί του για την επόμενη χρονιά.

«Οι φίλαθλοι του ΑΡΗ στην Κύπρο έδωσαν εντυπωσιακό "παρών" στο τουρνουά "Νεόφυτος Χανδριώτης". Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και ελπίζουμε να τους ξαναδούμε του χρόνου!» αναφέρει στην ανάρτησή της η κιτρινόμαυρη ΚΑΕ.