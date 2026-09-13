Παναθηναϊκός: Με Ουναΐ, Λούζα και Ντέσερς η ενδεκάδα για Παναιτωλικό

Με σχηματισμό 4-2-3-1 και τους Ουναΐ, Λούζα και Ντέσερς βασικούς παρατάσσει ο Νίστρουπ το «Τριφύλλι» κόντρα στον Παναιτωλικό.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται τον Παναιτωλικό στο... ντέρμπι κορυφής του Πρωταθλήματος, με στόχο να κάνει το «4Χ4» και να μείνει μόνο πρώτο στον βαθμολογικό πίνακα.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ λοιπόν κατέληξε στην ενδεκάδα που θα παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο, έχοντας μάλιστα ξανά στην διάθεσή του τους Σίριλ Ντέσερς και Τριαντάφυλλο Τσάπρα.

Κάτω από τα δοκάρια θα βρίσκεται ο Ινιάκι Πένια, με τους Καλάμπρια και Κυριακόπουλο στα άκρα της άμυνας και τους Φαν Ντρόνγκελεν και Ντε Φράι στα στόπερ.

Στα χαφ θα ξεκινήσουν οι Καμαρά και Λούζα, με τους Ταμπόρδα, Αντίνο και Ουναΐ πίσω από τον προωθημένο Ντέσερς.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Τσάπρας, Γιάγκουσιτς, Κοντούρης, Πελίστρι, Κάνγκουα, Τετέι, Ραστόντερ και Λιβάι Γκαρσία.

Η ενδεκάδα του Παναιτωλικού: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Σατσιάς, Εράκοβιτς, Μπάσι, Άλεξιτς, Τζενέπο, Μεχία.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Παρδαλός, Ξενόπουλος, Όλσον, Προδρομίτης, Νακάμπα, Σουμά, Μπρέγκου, Μπάτζι, Εστέμπαν, Κόγιτς, Νικολάου, Οπόκου.