Η ΑΕΚ προηγήθηκε στην Τρίπολη όμως χρειάστηκε… ηρωικές αποκρούσεις από τον Μπρινιόλι για ν’ αποφύγει την ήττα απέναντι στον Αστέρα (1-1). Δεύτερη ισοπαλία της Ένωσης σε 4 αγωνιστικές.

Στο «Θ. Κολοκοτρώνης» της Τρίπολης, όπου 1.600 θεατές των «κιτρινόμαυρων» δημιούργησαν μια όμορφη και ζεστή ατμόσφαιρα, πραγματοποιήθηκε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Η ΑΕΚ ήθελε να δώσει συνέχεια στις νίκες με Άρη και ΛΑΣΚ, «σπάζοντας» το... ρόδι εκτός έδρας, ενώ ο Αστέρας αναζητούσε αντίδραση, όντας τελευταίος δίχως πόντο.

Ο Ζίνι απείλησε πρώτος στο 3', με τον Χατζηεμμανουήλ να μπλοκάρει το σουτ. Κινητήριος «μοχλός» των Αρκάδων ήταν, ξανά, ο Μπαρτόλο, αναλαμβάνοντας και τις στατικές φάσεις. Στο 8' ο Ζίνι πίεσε τον Χατζηεμμανουήλ και τον ανάγκασε σε έμμεσο φάουλ στο γύρισμα του Μπρόρσον, όμως ο Μαρίν εκτέλεσε ψηλά από κοντά. Αμέσως μετά (11'), ο Μπαρτόλο έβγαλε τον Κετού σε θέση βολής, με τον Μπρινιόλι να αποκρούει το δυνατό σουτ σε κόρνερ, ενώ στο 19' ο Μπαρτόλο καθυστέρησε πολύ και ο Ρέλβας έσωσε σίγουρο γκολ!

Ο ρυθμός ήταν εξαιρετικός. Στο 21' ο Γκατσίνοβιτς δεν έπιασε ένα «γεμάτο» σουτ, όμως δευτερόλεπτα μετά, ο Μάγερ είδε το ανέβασμα του Ρότα, εκείνος γύρισε στον Ζίνι και ο Λάσκαρης στην προσπάθειά του να κόψει, σημείωσε αυτογκόλ για το 0-1 της ΑΕΚ! Ο Αστέρας καραδοκούσε με πίεση στο build up και στο 31' ο Μουκουντί έκανε ολέθριο λάθος! Βρήκε... αέρα σε πάσα και ο Μπαρτόλο έκλεψε για να πλασάρει ιδανικά τον Μπρινιόλι, 1-1.

Μέσα σε όλα για την Ένωση, ο Αριάγκα έδειχνε... εκτός κλίματος, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί άρον άρον στο 52', ώστε να γυρίσει το σύστημα σε... 4-2-4. Το ημίχρονο έκλεισε με κακό πλασέ του Ζίνι στο 43', την κεφαλιά του Κετού που μπλόκαρε ο Μπρινιόλι στο 44' και το σουτ του Πήλιου στο 45'+, το οποίο κατέληξε άουτ από ευνοϊκή θέση.

Επιστρέφοντας από τα αποδυτήρια, ο Μάρκο Νίκολιτς ρίσκαρε δίχως σκέψη με Βάργκα και Κοϊτά αντί Αριάγκα και Γκατσίνοβιτς στο 52', ενώ οι γηπεδούχοι πόνταραν στην καλή απόδοση που έχουν σε όλα τα β' 45λεπτα ως τώρα στη σεζόν. Ο Μέντες απείλησε με σουτ στα 33 δευτερόλεπτα, στο 56' η αμαρκάριστη κεφαλιά του Μουκουντί πέρασε εκτός μετά το κόρνερ του Μάγερ, ενώ στο 60' ο Βάργκα σκόραρε, όμως ήταν εκτεθειμένος (οφσάιντ) στο σουτ του Κοϊτά, προτού οι Αρκάδες γίνουν απειλητικοί και ήρωας ο Μπρινιόλι.

Ο Ιταλός τερματοφύλακας σταμάτησε εντυπωσιακά την «οβίδα» του Μπαρτόλο στο 64', ενδιάμεσα ο Ρέλβας πρόλαβε τον Μακέντα προτού πλασάρει, ενώ στο 76' ο Μπρινιόλι «πέταξε» και απομάκρυνε, ξανά σε κόρνερ, το σουτ του Μέντες! Έκτοτε, η ΑΕΚ πήρε μέτρα και «στρίμωξε» τον Αστέρα, όμως ο Γιόβιτς ήταν... μοιραίος στο φινάλε του αγώνα!

Πρώτα (84'), το σουτ του Κοϊτά πέρασε ψηλά και τρία λεπτά αργότερα (87'), ο Γιόβιτς σπατάλησε δυο σπουδαίες ευκαιρίες! Στο γύρισμα του Ρότα δεν έβαλε δύναμη και ο Σίλβα έδιωξε σε ανυπεράσπιστη εστία, ενώ δευτερόλεπτα μετά, ο Μάγερ «σέρβιρε» έτοιμο γκολ στον Γιόβιτς, όμως το πλασέ του πέρασε δίπλα από την εστία του Χατζηεμμανουήλ! Τελικό 1-1.

ΑΣΤΕΡΑΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος / 3-4-3): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74' Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90'+1 Τερεζίου), Κετού, Μακέντα (74' Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς / 4-4-2): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Αριάγκα (52' Βάργκα), Μαρίν, Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52' Κοϊτά), Γιόβιτς, Ζίνι (88' Μάνταλος).