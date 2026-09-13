Τα καλύτερα από την επικράτηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι (vid)

Δείτε τα καλύτερα στιγμιότυπα από την φιλική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι για το τουρνουά της Κύπρου.

Ο Ολυμπιακός επικράτησε της Μακάμπι με 77-72 και κατέκτησε το τουρνουά της Κύπρου, κάνοντας το 4/4 στα φιλικά προετοιμασίας. Ο Μπαγιέ Εντιάι ήταν ο καλύτερος παίκτης των «ερυθρολεύκων», με τον Σενεγαλέζο να σημείωμει 14 πόντους με 3 κλεψίματα, όντας κομβικός στο φινάλε.

Πληθωρική παρουσία του Τάισον Ουόρντ (12π. 4ρ. 4ασ.), με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να συμπληρώνει 13 πόντους, με 3 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Διψήφιος και ο Ντόντα Χολ με 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Απο την άλλη πλευρά για την ομάδα του Οντέτ Κάτας ο Μπόνζι Κόλσον ήταν πρώτος σκόρερ με 17 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, με τον Ρόμαν Σόρκιν να συμπληρώνει 14 πόντους με 3 ασίστ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης: