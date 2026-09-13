Ντόντα Χολ: «Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον»

Ο Ντόντα Χολ σε δηλώσεις του μετά την φιλική νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι μίλησε για την χημεία της ομάδας, σημειώνοντας πως θα χρειαστούν λίγο χρόνο για να συνηθίσουν ο ένας τον άλλον.

Αναλυτικά όσα είπε ο Χολ:

Για το αν είναι ευχαριστημένοι από τον τρόπο που έπαιξαν: «Για να είμαι ειλικρινής, όχι ιδιαίτερα. Αλλά εντάξει είναι η προετοιμασία ακόμα. Θα χρειαστούμε λίγο χρόνο για να συνηθίσουμε ο ένας τον άλλον γιατί έχουν έρθει και καινούργια παιδιά. Πρέπει να προσπαθήσουμε περισσότερο στην άμυνα, η οποία δεν είναι πολύ καλή μέχρι τώρα»

Για το πόσο χρόνο χρειάζονται για να είναι έτοιμοι: «Όχι πολύ για να πω την αλήθεια και να είμαι ελικρινής. Ωστόσο είναι μία μεγάλη σεζόν, αλλά θα το βρούμε. Το συντομότερο το καλύτερο, αλλά όπως είπα και πριν είναι μεγάλη σεζόν και θα το βρούμε»

Για το πώς είναι η συνεργασία με τους καινούργιους παίκτες: «Ειλικρινά είναι πολύ καλή, τόσο εντός όσο και εκτός του παρκέ. Γνωριζόμαστε ακόμα, αλλά νιώθω ότι πηγαίνει πολύ καλά, θα βρεθούμε ακόμα περισσότερο μαζί. Θα χρειαστεί λίγο χρόνο ακόμα, αλλά τα πάμε καλά»