Η μικρούλα Έλφερσμπεργκ κοίταξε και τους Βαυαρούς στα μάτια, όμως αυτός που είπε την τελευταία λέξη ήταν ο Χάρι Κέιν.

Μόνο και μόνο το γεγονός ότι έπρεπε να φτάσουμε στην τρίτη αγωνιστική για να γνωρίσει την γεύση της ήττας, αποτελεί τίτλο τιμής για την μικρούλα Έλφερσμπεργκ.

Η Σταχτοπούτα της φετινής Bundesliga κοίταξε στα μάτια και την Μπάγερν Μονάχου, αμύνθηκε γενναία, αλλά στο τέλος της ημέρας, ο Χάρι Κέιν δεν είχε όρεξη για αστεία.

Το παιχνίδι ήταν σαν κι αυτό της γάτας με το ποντίκι και στο 28ο λεπτό ο Καρλ άνοιξε το σκορ για τους Βαυαρούς που παρότι δεν δέχθηκαν πολλές τελικές έπαιξαν με μία ομάδα που είχε τις στιγμές της.

Το γκολ του Κάμπελ λίγο πριν την ανάπαυλα ακυρώθηκε λόγω οφσάιντ, όμως ένας πρώην παίκτης των Βαυαρών, ο Κράτενμαχερ έστειλε στα ουράνια τους οπαδούς της Έλφερσμπεργκ με το 1-1 στο 62ο λεπτό.

Μόνο που η Μπάγερν Μονάχου έχει βρεθεί σε τέτοιες καταστάσεις αμέτρητες φορές. Χωρίς πανικό, πολιόρκησε εκ νέου και βρήκε νικητήριο γκολ με τον Χάρι Κέιν (72’), ο οποίος έκανε το τελικό 1-2 για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί.