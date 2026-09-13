Η Λειψία διέλυσε με 5-0 το φάντασμα του Αμβούργου, που μετρά ήδη 0-12 τέρματα στη σεζόν.

Από το κακό στο χειρότερο βαδίζει φέτος το Αμβούργο, που δεν δείχνει να έχει την ομάδα για να κρατηθεί στην Bundesliga.

Τρίτη σερί ήττα για την ομάδα του λιμανιού που μετά από τρεις αγωνιστικές δεν έχει πόντο και μετρά 0-12 γκολ.

Η Λειψία ήταν κυριαρχική και καθάρισε το ματς από το πρώτο μέρος χάρη στα τέρματα των Γκομίς (17’) και Νούσα (28’).

Το μονότερμα συνεχίστηκε και στην επανάληψη, όταν οι γηπεδούχοι βρήκαν ακόμα τρία τέρματα με Όρμπαν (72’), Νκουνκού (74’) και Ρόμουλο (77’) για να φτάσουν πολύ εύκολα στο θριαμβευτικό 5-0.