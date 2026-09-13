Γουόκαπ… στο πόλο: Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τον Σπάχιτς που ανήκει στη Βουλιαγμένη - Οργισμένη απάντηση του ΝΟΒ!

Ο Ολυμπιακός ξέμεινε από φουνταριστούς μετά την αποχώρηση Κάκκαρη και Νικολαιδη και ανακοίνωσε σήμερα τον 20χρονο Σπάχιτς. Ο ΝΟ Βουλιαγμένης όμως απάντησε με νέα ανακοίνωση δηλώνοντας έκπληκτοι από τη μεταγραφή καθώς ο νεαρός διεθνής Ελληνας δεσμεύεται με συμβόλαιο!

Περίπτωση Τόμας Γουόκαπ και στην υδατοσφαίριση. Οι ερυθρόλευκοι αναζητούν απεγνωσμένα μια λύση για τη θέση του φουνταριστού και ανακοίνωσαν την απόκτηση του Σεμίρ Σπάχιτς που πήρε το βάπτισμα του πυρός και στην Εθνική ανδρών.

Η ανακοίνωση φάνηκε να λύνει μερικώς το πρόβλημα του Ολυμπιακού, μόνο που αυτό συνέβη χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του ΝΟΒ ο οποίος ανακοίνωσε με τη σειρά του ότι ο αθλητής έχει δύο χρόνια ακόμα συμβόλαιο και δεν ζητήθηκε ποτέ η συγκατάθεση της ομάδας του!

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού και στη συνέχεια η ανακοίνωση της Βουλιαγμένης που εν ολίγοις απειλεί με προσφυγή στα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με έκπληξη διαπίστωσε σήμερα την ανακοίνωση του αθλητή μας Σεμίρ Σπάχιτς ως νέου παίκτη του Ολυμπιακού Σ.Φ.Π.

Ο αθλητής δεσμεύεται με τον Όμιλό μας με υπογεγραμμένο συμβόλαιο για δύο ακόμη έτη, νομίμως επικυρωμένο και κατατεθειμένο στην Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος (ΚΟΕ).

Ο Ν.Ο. Βουλιαγμένης, ως ιστορικό σωματείο, σέβεται τις συμφωνίες, τους θεσμούς και τους κανονισμούς και αναμένει τον ίδιο σεβασμό από όλους.

Ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης επιφυλάσσεται ρητά για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του.»