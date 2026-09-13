Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Άρης

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:
«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-27 κόντρα στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Κιτρινόμαυρους.
Η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη, με σκορ 5-0 σημειώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1975.
- Μόνο στα τρία από τα δέκα τελευταία τους παιχνίδια για το πρωτάθλημα με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ έχουν σκοράρει και οι δύο.
- Δύο ισοπαλίες έχουν σημειωθεί στις δέκα τελευταίες τους αναμετρήσεις, η μια με γκολ (2-2) και η άλλη χωρίς γκολ (0-0).
- Αυτή είναι η 68η αναμέτρηση ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Άρη με γηπεδούχο τον Δικέφαλο από το 1959-60, όταν και καθιερώθηκε η Α’ Εθνική. Στις 35 από αυτές ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη, υπήρξαν 19 ισοπαλίες, ενώ 13 φορές έσπασε η έδρα με νίκη του φιλοξενούμενου.
- O Δικέφαλος επικράτησε με 3-1 την περσινή περίοδο για την 13η αγωνιστική του πρωταθλήματος και αυτή η νίκη έβαλε τέλος σε ένα σερί τριών εντός έδρας αγώνων χωρίς θετικό αποτέλεσμα με τον Άρη.
- Στα τελευταία τέσσερα για πρωτάθλημα και Κύπελλο Ελλάδος ανεξάρτητα έδρας, ο ΠΑΟΚ έχει μια νίκη και υπάρχουν τρεις ισοπαλίες. Τη σεζόν 2023-24 ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-1 στην αναμέτρησή τους για τα Playoffs της Super League, σε μια νίκη που οδήγησε στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στις άλλες πέντε αναμετρήσεις που ακολούθησαν υπήρξε μια νίκη του ΠΑΟΚ, μια του Άρη και τρεις ισοπαλίες.
- Η προηγούμενη εντός έδρας νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη ήταν στις 30 Απριλίου 2023 με 3-2 για τα Playoffs του πρωταθλήματος, ενώ εκείνη τη σεζόν είχε επικρατήσει και 1-0 για την κανονική διάρκεια της Super League.
- Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος και στις συνολικές αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα ανεξαρτήτως έδρας, αφού μετρά 52 νίκες, 47 ισοπαλίες και ο Άρης έχει 36 νίκες.
- Το 2-0 είναι το αγαπημένο σκορ του ΠΑΟΚ στις αναμετρήσεις που έχουν δώσει οι δύο ομάδες και έχει παρουσιαστεί 11 φορές. Ακολουθούν το 1-0 και το 0-0 με 8 φορές, ενώ το 4-1 έχει παρουσιαστεί δύο φορές, το 2009 και το 2012.
- Στις 16 Φεβρουαρίου 1975 σημειώθηκε η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη, με σκορ 5-0. Τα γκολ των Παρίδη (23’), Κούδα (28’, 52’), Τσιλιγκιρίδη (66’), Σαράφη (87’) υπέγραψαν τον θρίαμβο του Δικεφάλου που έφερε την απόλυση του τεχνικού του Άρη, Μπράνκο Στάνκοβιτς.
- Ο Γιώργος Κούδας έχει σημειώσει πέντε γκολ σε ντέρμπι με τον Άρη εντός και εκτός έδρας. Το πρώτο ήταν στις 27 Φεβρουαρίου 1966 μέσα στο γήπεδο του Άρη, όταν είχε μειώσει σε 2-1 στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης, σε ένα παιχνίδι που ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 5-1. Από τότε σκόραρε ακόμη τέσσερις φορές με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ και είναι στην πρώτη θέση των σκόρερ μαζί με τον Γιώργο Σκαρτάδο.