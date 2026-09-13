Τα Facts & Figures του ΠΑΟΚ - Άρης

Πολύτιμες στατιστικές πληροφορίες ενόψει του μεγάλου ντέρμπι της Τούμπας (21:00) μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Άρη.

Όπως αναφέρουν οι «ασπρόμαυροι»:

«Το paokfc.gr σας βάζει από νωρίς στο κλίμα της αναμέτρησης της 4ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 2026-27 κόντρα στον Άρη στο γήπεδο της Τούμπας. Διαβάστε ενδιαφέρουσες πληροφορίες σχετικά με το background του αγώνα και την προϊστορία του Δικεφάλου κόντρα στους Κιτρινόμαυρους.

Η ευρύτερη νίκη του ΠΑΟΚ επί του Άρη, με σκορ 5-0 σημειώθηκε στις 16 Φεβρουαρίου 1975.