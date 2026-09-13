Το έφερε τούμπα και έφτασε στη... Νίκη ο Ολυμπιακός Β' (vids)

Αν και η Νίκη Βόλου, έχοντας προηγηθεί, έδειχνε να το ελέγχει, επτά λεπτά στην επανάληψη αρκούσαν στον Ολυμπιακό Β' για να φέρει... τούμπα το ματς, κερδίζοντας το με ολική ανατροπή.

Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι, κατάφεραν να προηγηθούν στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45+2’), με σκόρερ τον Γκοτζαμανίδη και έδειχναν να ελέγχουν το παιχνίδι.

Όλα αυτά ωστόσο μέχρι τη συμπλήρωση μιας ώρας σχεδόν αγώνα, όταν οι «ερυθρόλευκοι» άρχισαν να αντιδρούν. Και όχι μόνο... αντέδρασαν αλλά γύρισαν και το ματς.

Στο 57ο λεπτό, ο Ζούγλης σημείωσε το τέρμα της ισοφάρισης, επαναφέροντας την ισορροπία και μερικά λεπτά αργότερα και συγκεκριμένα στο 64’, ο Μάζαρ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ολοκλήρωσε την ανατροπή, διαμορφώνοντας το τελικό 1-2.

Η Νίκη Βόλου έφτασε κοντά στην εκτέλεση, με τον Μάντζη να... σημαδεύει το δοκάρι στο 86ο λεπτό.

Νίκη Βόλου: Γκαραβέλης, Κιβρακίδης, Βαφέας, Τζανετόπουλος, Ρινγκ, Ομεονγκά, Έππας, Παμλίδης, Ράιος, Τζίμας, Λουκίνας

Ολυμπιακός Β': Τσομπανίδης, Μπακούλας, Μπιλάλ, Γκοτζαμανίδης, Τανούλης, Κολοκοτρώνης, Κουτσογούλας, Σιώζιος, Ζουγλής, Πλις, Τουφάκης

Δείτε τα γκολ της αναμέτρησης καθώς και το δοκάρι της Νίκης προς το φινάλε: