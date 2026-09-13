Κι άλλη απόλυση για πρώην προπονητή του Ολυμπιακού!

Η Βαλένθια αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον Κάρλος Κορμπεράν, μετά το εφιαλτικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Σαρωτικές αλλαγές στην Βαλένθια, που μετά από 5 αγωνιστικές είναι ουραγός στην βαθμολογία μόλις με ένα βαθμό και τέρματα 1-10.

Η ήττα από την Σεβίλλη έφερε την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν, παρότι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μαζί του απολύθηκε και ο άνθρωπος που του έδωσε αυτό το συμβόλαιο, ο Σκωτσέζος CEO των νυχτερίδων, Ρον Γκούρλεϊ σε μία προσπάθεια της διοίκησης να κάνει ένα ηλεκτροσόκ και να επαναφέρει τον σφυγμό σε μία ομάδα που δείχνει διαλυμένη σε όλα τα επίπεδα.