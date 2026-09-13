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Κι άλλη απόλυση για πρώην προπονητή του Ολυμπιακού!

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Η Βαλένθια αποφάσισε να λύσει την συνεργασία της με τον Κάρλος Κορμπεράν, μετά το εφιαλτικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα.

Σαρωτικές αλλαγές στην Βαλένθια, που μετά από 5 αγωνιστικές είναι ουραγός στην βαθμολογία μόλις με ένα βαθμό και τέρματα 1-10.

Η ήττα από την Σεβίλλη έφερε την απόλυση του Κάρλος Κορμπεράν, παρότι ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού είχε ανανεώσει πρόσφατα το συμβόλαιο του μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Μαζί του απολύθηκε και ο άνθρωπος που του έδωσε αυτό το συμβόλαιο, ο Σκωτσέζος CEO των νυχτερίδων, Ρον Γκούρλεϊ σε μία προσπάθεια της διοίκησης να κάνει ένα ηλεκτροσόκ και να επαναφέρει τον σφυγμό σε μία ομάδα που δείχνει διαλυμένη σε όλα τα επίπεδα.

Κι άλλη απόλυση για πρώην προπονητή του Ολυμπιακού!