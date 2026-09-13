«Σε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός για τον Αχμέντ Αλ-Ανζί από τη ΝΕΟΜ του Δουρέκα» - Γιατί μοιάζει απίθανο σενάριο

Με χρηματιστηριακή αξία 50.000 ευρώ, προφίλ χωρίς φωτογραφία στο Transfermarkt το σενάριο μοιάζει τρελό αλλά διεθνή Μέσα αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός θέλει τον Αλ-Ανζί από τη ΝΕΟΜ που επιχείρησε να «κλέψει» τον Ουναΐ.

Μία εξαιρετικά παράξενη είδηση δημοσιεύει η εφημερίδα Al-Awsat, που αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αποκτήσει στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου τον 22χρονο παίκτη της ΝΕΟΜ Αχμέντ Αλ-Ανζί.

Μάλιστα τονίζεται ότι οι ερυθρόλευκοι τρέχουν για να προλάβουν την μεταγραφική προθεσμία και να αποκτήσουν τον 22χρονο αριστερό εξτρέμ, ο οποίος πριν από τρία χρόνια είχε ένα σύντομο πέρασμα από τις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ.

Αυτό που δεν διευκρινίζεται είναι αν πρόκειται για κίνηση που αφορά την πρώτη ομάδα του Ολυμπιακού ή τον Ολυμπιακό Β’, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι στη NEOM (νυν ομάδα του Γιώργου Μασούρα) εργάζεται ως αθλητικός διευθυντής ο Κυριάκος Δουρέκας, ενώ είναι ο σύλλογος που επιχείρησε την ύστατη ώρα να… κλέψει την υπογραφή του Αζεντίν Ουναΐ πριν αυτός ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό.

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي أولمبياكوس اليوناني قدم طلباً للتعاقد مع لاعب نادي نيوم أحمد العنزي، مواليد 2004.https://t.co/NwFUkYOxJV pic.twitter.com/C6SfIAGLE0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 13, 2026

Για την ιστορία, η χρηματιστηριακή αξία του Αλ-Ανζί στο Transfermarkt είναι μόλις 50.000 ευρώ, ενώ στο σάιτ δεν υπάρχει καν φωτογραφία του, αν και φέτος έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας για συνολικά 15 λεπτά!