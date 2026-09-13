Προσωρινή ανησυχία με Ντιμιτρίεβιτς στον Άρη και... ένταση (vids)

Ο Νέναντ Ντιμιτρίεβιτς χτύπησε στο αριστερό χέρι και αποχώρησε στον πάγκο, επιστρέφοντας ωστόσο στο παρκέ στην 4η περίοδο

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ο άσος του Άρη χτύπησε το αριστερό του χέρι πάνω στο σκριν του Μότλεϊ και έπεσε στο παρκέ, πιάνοντας τον αγκώνα του.

Άμεσα ο Ντιμιτρίεβιτς αποχώρησε στον πάγκο δείχνοντας να πονάει πολύ και το ιατρικό τιμ του Άρη έπεσε πάνω του. Ο γκαρντ των «κιτρινόμαυρων» επέστρεψε, ωστόσο, στο παρκέ στην 4η περίοδο.

Μάλιστα, μετά τον τραυματισμό του Ντιμιτρίεβιτς και με αφορμή το περιστατικό αυτό, προκλήθηκε ένταση μπροστά στον πάγκο του Άρη μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Δείτε τα videο: