Χωρίς Παπανικολάου ο Ολυμπιακός κόντρα στην Μακάμπι

Ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε - ξανά - εκτός... 14άδας για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μακάμπι για το τουρνουά της Κύπρου. Επιστρέφει στην αποστολή ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα την Μακάμπι (18:00) στον τελικό του τουρνουά της Κύπρου, με τους «ερυθρόλευκους» να παρατάσσονται ξανά χωρίς τον αρχηγό τους.

Ο Κώστας Παπανικολάου έμεινε εκτός 12άδας από τον Γιώργο Μπαρτζώκα με τον Έλληνα άσο να αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο γόνατο. Παράλληλα εκτός έμεινε και ο Γιώργος Μπουρνελές, ενώ στην 12άδα επέστρεψε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Αναλυτικά η... 14άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα: Τζόσεφ, Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, Πλώτας, Τζορτζ Πάπας, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Ουόρντ, Εντιάι, Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ, Καραγιαννίδης.