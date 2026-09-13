Παίκτες του Ατρομήτου Πατρών σε ρόλο... οδικής βοήθειας: Σήκωσαν ΙΧ στα χέρια! (vid)

Μία διαφορετική... αποστολή ανέλαβαν οι ποδοσφαιριστές του Ατρομήτου Πατρών κατά την επιστροφή τους από τη Ζάκυνθο, αφήνοντας για λίγο στην άκρη το ποδόσφαιρο για να βοηθήσουν έναν οδηγό που βρέθηκε σε δύσκολη θέση.

Κατά την παρουσία της ομάδας στην προβλήτα, ένα αυτοκίνητο «καβάλησε» το χαμηλό κράσπεδο, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να μην μπορεί να συνεχίσει την πορεία του.

Βλέποντας τι είχε συμβεί, οι παίκτες του Ατρομήτου δεν έμειναν απλοί θεατές. Μαζεύτηκαν γύρω από το όχημα, ένωσαν τις δυνάμεις τους και ανέλαβαν δράση.

Χωρίς... γερανό και οδική βοήθεια, οι ποδοσφαιριστές σήκωσαν το ΙΧ με τα χέρια και κατάφεραν να το απεγκλωβίσουν, δίνοντας λύση στο απρόοπτο περιστατικό.

Η κίνησή τους προκάλεσε το χειροκρότημα όσων βρίσκονταν στο σημείο, με τους παίκτες του Ατρομήτου Πατρών να δείχνουν στην πράξη πως η ομαδική δουλειά δεν χρειάζεται μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.