Λίσι: «Καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα - Νιώθουμε δίπλα μας τον Σαββίδη»

Ευχαριστημένος από την απόδοση του ΠΑΟΚ εμφανίστηκε ο Αλέσιο Λίσι μετά την νίκη απέναντι στον Άρη με 2-0 - Το σχόλιο του για τον Ιβάν Σαββίδη.

Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι ο Δικέφαλος αντιλήφθηκε πλήρως τις ανάγκες του παιχνιδιού, ενώ αναφέρθηκε και στην ομιλία του ισχυρού άνδρα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ πριν το ντέρμπι, σημειώνοντας πως η ομάδα τον νιώθει δίπλα της.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το παιχνίδι: «Πετύχαμε μία πολύ σημαντική νίκη. Το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε τι παιχνίδι παίζαμε σήμερα, αυτό ήταν το κλειδί της αναμέτρησης».

Για την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη: «Ο Ιβάν Σαββίδης όταν μας μιλάει, λέει πολύ σωστά πράγματα. Ξέρει πότε πρέπει να πει κάτι. Είναι πολύ σημαντικό ότι τον νιώθουμε δίπλα μας».

Για το ντεμπούτο των Γιάκιτις και Κόστα: «Ο Ντιέγκο Κόστα είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για εμάς, όπως και ο Γιάκιτς. Παρότι, δεν είχαν πολλές προπονήσεις στα πόδια τους, μας βοήθησαν σήμερα. Ωστόσο, σήμερα ήταν μια νίκη της ομάδας και δεν θέλω να σταθώ σε συγκεκριμένα πρόσωπα».