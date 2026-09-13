Δεν δέχθηκε ερωτήσεις στην συν. τύπου ο Γρηγορίου: «Πολύ κακή η διαιτησία για εμάς»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου κατά την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Όλα όσα ανέφερε ο Έλληνας τεχνικός στο εκτενές σχόλιο του στην Τούμπα.

Αναλυτικά:

«Πρέπει να ξαναδώ το πέναλτι. Μείναμε πίσω στο σκορ και με ένα δικό μας λάθος έγινε το 2-0. Είμαι 23 χρόνια προπονητής, δεν ασχολούμαι ποτέ με τη διαιτησία.

Δεν αποτελεί αιτιολογία αυτό που θα πω, δεν με απασχολεί κιόλας.

Νομίζω ότι ήταν δεύτερη κίτρινη στον Κένι και να ξαναδούμε τη φάση του Ζαφείρη με τον Ράσιτς. Στο β΄ημίχρονο εξεπλάγην, γιατί ενώ ήμασταν εμείς με την κατοχή, δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Αν θέλουμε ξένους διαιτητές για να μπορέσουν να διαιτητεύσουν και να έχουν αυτή την εικόνα, πραγματικά δεν έχω λόγια. Με την εικόνα που έχω στο λάιβ και χωρίς να αναλύσω το παιχνίδι, ήταν πολύ κακή η διαιτησία για μας. Σας σέβομαι όλους, αλλά δεν θέλω άλλη τοποθέτηση».