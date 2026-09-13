Λίσι: «Να δείχνουμε σε κάθε ματς ότι ο ΠΑΟΚ κυλάει στο... αίμα μας - Αγαπώ παίκτες σαν τον Ζίβκοβιτς»

Απόλυτα ευχαριστημένος ο Αλέσιο Λίσι από τη σημερινή εμφάνιση και το πάθος που έβγαλαν οι παίκτες του στο ντέρμπι - Τι δήλωσε για τον Ζίβκοβιτς, την παρουσία Σαββίδη και την πιθανή μεταγραφική ενίσχυση.

Ο Ιταλός τεχνικός σχολίασε το πάθος που επέδειξαν οι ποδοσφαιριστές του, αλλά και την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πάθος και αν μπορεί να συνεχιστεί αυτό: «Είναι αλήθεια ότι δεν τα είδαμε στα προηγούμενα ματς. Πρέπει σε κάθε ματς να δείχνουμε ότι έχουμε τον ΠΑΟΚ στις φλέβες μας. Αυτό είπα στους παίκτες στα αποδυτήρια. Είμαι πολύ χαρούμενος που το έδειξαν σήμερα, αλλά πρέπει να συνεχίσουν να το δείχνουν»

Για την επιθετική αρχική 11άδα αν ήταν ικανοποιημένος και κυρίως με τον Ούγκρεσιτς: «Νομίζω πως τώρα έχουμε περισσότερες λύσεις για όσα χρειαζόμαστε. Κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό. Σήμερα είναι μία μέρα... ΠΑΟΚ. Είναι η νίκης της ομάδα, του συλλόγου, των οπαδών, αλλά και της πόλης. Δεν είναι μόνο ο Ούγκρεσιτς».

Για το ντεμπούτο Κόστα-Γιάκιτς και γενικότερα τις μεταγραφές πως θα δουλέψει πλέον τον ΠΑΟΚ: «Αν θυμάστε στην προετοιμασία είχαμε πολύ χρόνο να δουλέψουμε. Μετά ήρθαν πολύ δύσκολα ματς αλλά χωρίς προπονήσεις. Χάσαμε χρόνο για το... χτίσιμο. Αυτή τη βδομάδα μπορέσαμε να δουλέψουμε και ξεκινήσαμε να δείχνουμε άλλη ομάδα. Ήταν δύσκολα σήμερα. Στη διακοπή των Εθνικών ομάδων, αρκετοί φεύγουν αλλά έχουμε τη δυνατότητα να βελτιωθούμε. Χρειαζόμαστε προπονήσεις. Πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα κυρίως κάποια στοιχεία όταν έχουμε την κατοχή. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα στο ποδόσφαιρο να δουλέψεις πάνω σε πράγμα που αφορούν την κατοχή σου».

Για την αλλαγή του Ζίβκοβιτς στο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό και την... αλλαγή του, αν υπήρξε συζήτηση: «Μίλησα αρκετές φορές με τον Ζίβκοβιτς, είναι πολύ σημαντικός στα αποδυτήρια και πολύ έξυπνος. Είναι ένας χαρακτήρας πολύ κοντά στον Μπούντιμιρ που είχα στην Οσασούνα. Αγαπώ αυτού του είδους τους παίκτες. Είναι πολύ ανταγωνιστικοί, προπονούνται καλά και κάνουν τα πάντα για να κερδίσουν κάθε ματς. Με τον Παναθηναϊκό ήταν τακτική απόφαση η αλλαγή του. Δεν ήταν λάθος του, αλλά για να είμαι ειλικρινής αν δω ότι τακτικά πρέπει να βγει ο παίκτης, θα βγει, χωρίς να δω τον αριθμό φανέλας. Προφανώς δεν είμαι τέλειος, παίρνω και λάθος αποφάσεις. Ένας αρχηγός και έξυπνος παίκτης ξέρει πως να αντιδρά και ο Ζίβκοβιτς επέλεξε τον σωστό τρόπο αντίδρασης σήμερα. Είμαστε πολύ τυχεροί που τον έχουμε στην ομάδα».

Για την παρουσία Σαββίδη στην προπόνηση: «Είναι φανταστικό όταν έρχεται ο πρόεδρος να μιλήσει μαζί μας. Οι ομιλίες του είναι πάντα καλές, γιατί ξέρει τι να πει στους παίκτες. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είναι κοντά μας».

Για τη πιθανή μεταγραφική ενίσχυση: «Νομίζω πως είμαστε σε μία στιγμή της αγοράς που είναι ανοιχτή και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που υπάρξει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Σίγουρος ότι θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μας με την υπάρχουσα ομάδα».