Κριτική Παναθηναϊκού: «Μάγος» Ουναΐ, τον... χαβά του ο Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 3-0 τον Παναιτωλικό και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Τζέικομπ Νίστρουπ. «Έλαμψε» ο Ουναΐ, εξελίσσεται σε ηγέτη ο Ταμπόρδα.

Ινιάκι Πένια: Ελάχιστες οι φορές που χρειάστηκε, όμως ήταν σταθερός και διατήρησε με άνεση το «0».

Γιώργος Κυριακόπουλος: Καλή εμφάνιση για τον Έλληνα μπακ, που στο ανασταλτικό κομμάτι δεν αντιμετώπισε κανένα πρόβλημα, ενώ με τις προωθήσεις του προσπάθησε να βοηθήσει επιθετικά την ομάδα.

Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν: Καλή η παρουσία του Ολλανδού στόπερ, ο οποίος τα πήγε καλά στις προσωπικές μονομαχίες και δεν αντιμετώπισε προβλήματα.

Στέφαν Ντε Φράι: Μια από τα ίδια και για τον αρχηγό της ομάδας, που... έσβησε την γραμμή κρούσης των φιλοξενούμενων και συνέβαλε τα μέγιστα στο «0».

Ντάβιντε Καλάμπρια: Έβγαλε αρκετή ενέργεια στο γήπεδο, αφού ήταν διαρκώς στο μισό του Παναιτωλικού και συμμετείχε στις επιθετικές ενέργειες του «Τριφυλλιού». Αυτός κέρδισε το πέναλτι και διαμόρφωσε στην εκπνοή το 3-0.

Ετιέν Καμαρά: Σταθερά θετικός ο Γάλλος, που όσο περνάει ο καιρός παρουσιάζεται και καλύτερος. Κέρδισε κατοχές, κυκλοφόρησε καλά την μπάλα και γενικά βοήθησε σε όλους τους τομείς.

Ιμράν Λούζα: Καλό ματς από τον Μαροκινό, που δεν δίστασε να πάρει πρωτοβουλίες, να ψάξει τους συμπαίκτες του αλλά και να απειλήσει όποτε του δόθηκε η ευκαιρία.

Αζεντίν Ουναΐ: Εξαιρετικό ματς από τον «πράσινο» αρτίστα, που πέτυχε ένα υπέροχο γκολ, έκανε ντρίμπλες που ξεσήκωσαν το γήπεδο και γενικά ήταν από τους κορυφαίους στον αγωνιστικό χώρο.

Βισέντε Ταμπόρδα: Έπαιξε μόλις για 20 λεπτά λόγω ενοχλήσεων, αλλά πρόλαβε να σκοράρει με κεφαλιά και να ανοίξει τον δρόμο προς τη νίκη του Παναθηναϊκού.

Σαντίνο Αντίνο: Πολύ τρέξιμο, αρκετή ενέργεια και πολύ όμορφες μπαλιές από τον Αργεντινό, που ήταν μέσα στις περισσότερες φάσεις των «πράσινων».

Σίριλ Ντέσερς: Επέστρεψε στην ενδεκάδα και έκανε αρκετά αισθητή την παρουσία του, με εξαιρετικές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, έστω κι αν δεν σκόραρε.

Λιβάι Γκαρσία: Πολύ δραστήριος από την ώρα που μπήκε στον αγωνιστικό χώρο, μέσα σε όλες τις φάσεις, χωρίς όμως να καταφέρει να σκοράρει.

Κινγκς Κάνγκουα: Εξαιρετική η παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο, ανέβασε το «Τριφύλλι» και θα μπορούσε να βρει και γκολ.

Ανδρέας Τετέι: Πολύ καλό ματς για τον Έλληνα φορ, που έκανε... πλάκα στην αντίπαλη άμυνα αλλά δεν κατάφερε να πετύχει γκολ παρά τις ευκαιρίες του.

Τριαντάφυλλος Τσάπρας: Αγωνίστηκε ως χαφ, πατούσε περιοχή και γενικά ανταπεξήλθε καλά σε έναν διαφορετικό για τον ίδιο ρόλο.

Φακούντο Πελίστρι: Έτρεξε αρκετά και έδειξε καλά στοιχεία.