Ζίβκοβιτς: «Παθιασμένοι και συγκεντρωμένοι για την συνέχεια - Να νιώσουν... Τούμπα οι νέοι»

Στο πάθος και την συγκέντρωση που έδειξε ο ΠΑΟΚ στάθηκε ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς μετά την νίκη με 2-0 απέναντι στον Άρη, σχολιάζοντας παράλληλα την ένταξη των νέων παικτών στο σύνολο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για το πόσο σημαντικό ήταν το αποτέλεσμα: «Φυσικά ήταν πολύ σημαντικό. Δίνει πολύ boost στην ομάδα ενόψει των επερχόμενων αγώνων. Εγώ και άλλοι συμπαίκτες που είμαστε καιρό στην ομάδα γνωρίζουμε τη σημασία τέτοιων αγώνων και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να γινόμαστε όλο και καλύτεροι».

Για το αν ένιωσε την ανάγκη να βγει μπροστά σαν αρχηγός και αν είναι το πιο καίριο πράγμα που χρειάζεται η ομάδα: «Είναι πολύ σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι πρέπει να έχουμε αυτό το πάθος σε κάθε ματς ανεξαρτήτου αντιπάλου. Στο προηγούμενο ματς ήταν δύσκολο λόγω της κόκκινης κάρτας απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μπορούν να συμβούν και στραβά όμως είναι σημαντικό να είμαστε παθιασμένοι και συγκεντρωμένοι στη συνέχεια».

Για το πως νιώθει την αλλαγή προπονητή πως νιώθει την ομάδα φέτος: «Δεν θέλω να μιλήσω για κάτι τέτοιο γιατί σίγουρα η αρχή είναι δύσκολη, αλλά θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Είναι μία νέα αρχή με νέο προπονητή και νέους παίκτες και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε ανεξαρτήτου συνθηκών, αυτή είναι η δουλειά μας. Όλοι μαζί να αφοσιωθούμε σε αυτή τη δύσκολη σεζόν».

Για τον στόχο που έθεσε ο Σαββίδης: «Είμαστε επαγγελματίες και φυσικά το πιστεύουμε. Πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και στόχος είναι οι περισσότερες νίκες».

Για την «συμβολή» της Τούμπας: «Δεν είναι κάτι που... λείπει, αλλά επιλέγω τις σωστές στιγμές για να βάλω στην.. εξίσωση τον κόσμο. Αυτές ήταν οι σωστές στιγμές σήμερα για να ξεσηκωθεί η κερκίδα. Είναι πολύ σημαντικό για τους νέους παίκτες να νιώσουν την Τούμπα και να καταλάβουν τον κόσμο μας».