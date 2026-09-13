MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Έτσι έμεινε μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός - Τα highlights της νέας τριάρας (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Γκολ και φάσεις από τη νίκη του Παναθηναϊκού, επί του Παναιτωλικού με 3-0.
Έτσι έμεινε μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός - Τα highlights της νέας τριάρας (vid)