Γρηγορίου: «Δεν μπορώ να καταλάβω τη σημερινή διαιτησία»

Οι δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου στην κάμερα της NOVA, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ

Όλα όσα ανέφερε στο πρώτο σχόλιο του ο Έλληνας τεχνικός, στην συνδρομητική τηλεόραση.

Αναλυτικά:

«Νομίζω ότι στα πρώτα 30 λεπτά και μέχρι το 1-0, ήμασταν μακράν οι καλύτεροι. Δεχθηκαμε γκολ από ένα πέναλτι που πρέπει να δω ξανά αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι. Το δεύτερο γκολ ήταν δική μας αδράνειας. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν πάλι η καλύτερη ομάδα.

Δεν μπορώ να καταλάβω τη σημερινή διαιτησία, χωρίς να αποτελεί άλλοθι για την ήττα. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη στον Κένι ή δεύτερη κίτρινη στον Ζαφείρη.

Δεν θυμάμαι αν πήραμε φάουλ στο δεύτερο ημίχρονο. Εφεραν το συγκεκριμένο άνθρωπο για να διαιτητεύσει ένα μεγάλο ντέμρπι. Αυτό που δικαιούται κάθε ομάδα πρέπει να το παίρνει. Η διαιτησία δεν αποτελεί άλλοθι, δεν θέλω να δικαιολογήσω την ήττα αλλά δεν περίμενα ότι θα αντικρίσω τόσο κακή διαιτησία».