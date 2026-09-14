Μιχαηλίδης: «Μας έδωσε ώθηση ο Σαββίδης - Στόχος μας το πρωτάθλημα»

Για ψυχολογική ώθηση μετά την ομιλία του Ιβάν Σαββίδη έκανε λόγο ο Γιάννης Μιχαηλίδης μετά την νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον Άρη με 2-0, ξεκαθαρίζοντας πως στόχος του Δικεφάλου αποτελεί η κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στην κάμερα της NOVA:

Για τη νίκη επί του Άρη: «Παίρνουμε ψυχολογία και αυτοπεποίθηση μετά τη νίκη στο ντέρμπι με τον Άρη».

Για την έλευση του Αλέσιο Λίσι: «Είναι κάτι καινούργιος και κάτι πρωτόγνωρο. Δουλεύουμε καθημερινά πάρα πολύ. Χρειάζεται χρόνο και να προσαρμοστούν οι νέοι παίκτες στην ομάδα».

Για την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη στην προπόνηση: «Είναι πάντα μαζί μας. Ο κ. Σαββίδης μας έδωσε ώθηση για το παιχνίδι. Έχει καλή επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές, αλλά και γενικότερα με την ομάδα».

Για το χρηματικό έπαθλο από τον Ιβάν Σαββίδη εφόσον ο ΠΑΟΚ κατακτήσει το πρωτάθλημα: «Δεν χρειάζεται ώθηση με το πριμ. Στόχος στον ΠΑΟΚ είναι το πρωτάθλημα. Είναι ο μεγάλος στόχος μας και ειδικά όταν είσαι πολλά χρόνια σε έναν σύλλογο το γνωρίζεις αυτό. Πρέπει να το μάθουν και οι νέοι αυτό».

Για την Ευρώπη: «Το ποδόσφαιρο είναι έτσι κάποια στιγμή μπορείς να βρεθείς στις καλύτερες οκτώ ομάδες και άλλες να μείνει εκτός».

Για τις πολλές αλλαγές στη θέση των στόπερ, αλλά και τις προσθήκες: «Κανείς δεν είναι αναντικατάστατος, μπορεί να αλλάξει και η δική μου θέση. Υπάρχει ανταγωνισμός. Δεν θέλω να μιλήσω για τον εαυτό μου. Κερδίσαμε και προχωράμε».

Για τα διαιτητικά παράπονα του Άρη: «Όχι δεν με απασχολεί το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι».