Συγκίνησε στην ομιλία του ο Ζβέρεφ (vid)

Ένα υπέροχο μήνυμα έστειλε ο Σάσα Ζβέρεφ στην τελετή απονομής, μιλώντας για τη μητέρα του και τον διαβήτη.

«Θέλω να ευχαριστήσω ακόμη ένα άτομο που στην πραγματικότητα δεν παρακολουθεί ποτέ τους αγώνες μου, αλλά είναι το πιο σημαντικό πρόσωπο στη ζωή μου ως τενίστα και στη ζωή μου γενικότερα», είπε ο 29χρονος Γερμανός. «Γιατί, όταν ο τετράχρονος γιος σου διαγιγνώσκεται με διαβήτη και οι γιατροί στο ιατρείο σου λένε ότι η ζωή και ο αθλητισμός θα είναι πολύ, πολύ περιορισμένα για αυτό το παιδί, χρειάζεται μια πολύ, πολύ δυνατή μητέρα για να βγει από εκείνα τα ιατρεία και να πει: “Ο γιος μου θα γίνει ό,τι θέλει να γίνει. Αν θέλει να γίνει τενίστας, θα γίνει τενίστας. Αν θέλει να κάνει κάτι άλλο, θα κάνει κάτι άλλο. Αλλά αυτή η ασθένεια δεν θα μας καθορίσει”».

Γιατί καμία ασθένεια δεν μπορεί να νικήσει την αγάπη, τη δύναμη και την πίστη μιας μητέρας στο παιδί της!