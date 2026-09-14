Κουτσιαύτης για το ΠΑΟΚ-Άρης: «Δεν δόθηκε δεύτερο πέναλτι για ξεκάθαρο χέρι του Φαμπιάνο»

Ο τηλεκριτικός διαιτησίας, Αριστομένης Κουτσιαύτης, σχολίασε τις επίμαχες φάσεις του ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας ότι κακώς δεν δόθηκε και δεύτερο πέναλτι για νέο χέρι του Φαμπιάνο στην περιοχή.

Μιλώντας στην εκπομπή «Grande League» του OPEN, ο Κουτσιαύτης, σημείωσε ότι ορθώς καταλογίστηκε το πρώτο πέναλτι υπέρ του Δικεφάλου για χέρι του Βραζιλιάνου αμυντικού, όμως θα έπρεπε να δοθεί και δεύτερο πέναλτι για ξεκάθαρη παράβαση και πάλι με το χέρι του Φαμπιάνο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για το πέναλτι του ΠΑΟΚ: «Το χέρι του Φαμπιάνο είναι ξεκάθαρα σε αφύσικη θέση, μεγαλώνει τον όγκο του σώματός του. Είναι ξακάθαρο πέναλτι».

Για πέναλτι που ζήτησε ο ΠΑΟΚ: «Είναι ξεκάθαρο πέναλτι, γιατί ο Φαμπιάνο έχει βγάλει το χέρι σε αφύσικη θέση».

Για πέναλτι που ζητάει ο Άρης: «Αρχικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ βρίσκουν μπάλα, στη συνέχεια υπάρχει μια πτώση, αλλά δεν υπάρχει καμία παράβαση».