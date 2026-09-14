Μονεμβασιώτης: «Ξεκάθαρη κλοπή, θέλουμε ξένους στα ματς του Ηρακλή»

Ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή, Παναγιώτης Μονεμβασιώτης με παρέμβασή του σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ, εξέφρασε τα έντονα παράπονα των «κυανόλευκων» για την διαιτησία στο ματς με τον Ατρόμητο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήμουν αρκετά επιεικής (σ.σ. στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι), είχαμε ξεκάθαρη κλοπή δύο γκολ, γιατί στο χθεσινό παιχνίδι δεν είχαμε μια απλή αλλοίωση αποτελέσματος, είχαμε απώλεια δύο βαθμών. Ο διαιτητής, κύριος Κατόπης, φάνηκε ότι είχε πρόθεση· έδινε εύκολες κίτρινες κάρτες στους παίκτες του Ηρακλή, αντίθετα δεν έδειχνε κάρτες στους αντιπάλους.



Ηθικός αυτουργός ο Ζαμπαλάς και εκτελεστής ο κύριος Κατόπης. Έχουμε κάνει μια σειρά από ενέργειες, θα ζητήσουμε τις συζητήσεις ανάμεσα σε διαιτητή και VAR, να μην αλλάξει κάτι στις συνομιλίες, και θα κινηθούμε ανάλογα. Έχουμε ζητήσει την αποβολή των διαιτητών· δεν έκαναν λάθη, θα το ξανακάνουν αυτό που έκαναν, είναι επικίνδυνοι.



Θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για τους αγώνες του Ηρακλή, θα ζητήσουμε ξένους διαιτητές για όλο το πρωτάθλημα στο μέλλον. Πλέον, μετά το Μουντιάλ, έχουν αυξημένα μπάτζετ όλες οι ομάδες· να έχουμε επιτέλους επαγγελματίες διαιτητές και ανεξάρτητους.

Ο Ζαμπαλάς διαμόρφωσε το αποτέλεσμα· το γκολ μπήκε στο 93?, ανακαλύπτει τη φάση ο Ζαμπαλάς, ο διαιτητής πηγαίνει να τη δει. Δεν έπρεπε να τη δει παραπάνω; Μπήκε αποφασισμένος να ακυρώσει το γκολ! Αυτό που μπορώ να σας πω είναι πως ο Ηρακλής έχει χάσει 4 βαθμούς: Xθες 2 βαθμούς και άλλους 2 πριν από μερικές εβδομάδες».