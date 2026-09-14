Παναθηναϊκός: Πήρε τη μισή Λεωφόρο για τον αγώνα με την Κηφισιά!

Ο Παναθηναϊκός θα παίξει ως φιλοξενούμενος στο... σπίτι του στον αγώνα με την Κηφισιά για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας, αλλά έχει εξασφαλίσει έναν μεγάλο αριθμό εισιτηρίων στην επιστροφή του στη Λεωφόρο.

Οι Πράσινοι δίνουν ένα ιδιαίτερο παιχνίδι την Τετάρτη, καθώς θα επιστρέψουν στην ιστορική τους έδρα, που έχει παραχωρηθεί για φέτος στην Κηφισιά, στο πιθανότατα προτελευταίο παιχνίδι τους εκεί πριν την είσοδο στον Βοτανικό.

Ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλίσει έναν σημαντικό αριθμό εισιτηρίων τα οποία βρίσκονται ήδη στη διάθεση των φιλάθλων του:

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο για την αναμέτρηση με την Κηφισιά, για την 3η αγωνιστική του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας (16/9, 17:45), στο «Απόστολος Νικολαΐδης», ότι έχουν διατεθεί εισιτήρια στις παρακάτω θύρες:

Αναλυτικά οι Θύρες και οι τιμές για την αναμέτρηση με την Κηφισιά:

Θύρα Τιμή 6 20 € 7 20 € 8 30 € 9 40 € 10 50 € 11 40 € 12 30 €

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