Geely E5: Μεγαλύτερη μπαταρία 68 kWh, αυτονομία 475 χλμ. και τιμή από €29.990 (pics, τιμές)

Το αμιγώς ηλεκτρικό D-SUV διατίθεται από €27.990, ενώ η νέα έκδοση PRO+ προσφέρεται από €29.990.

Η Geely διευρύνει την γκάμα του επιτυχημένου Geely E5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+, οι οποίες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 68 kWh και προσφέρουν αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP.

Η ανανεωμένη γκάμα ενισχύει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστική θέση του Geely E5, προσφέροντας στους Έλληνες οδηγούς περισσότερες επιλογές και μεγαλύτερη ευελιξία τόσο στις καθημερινές όσο και στις μακρινές μετακινήσεις τους.

Το Geely E5 έχει ήδη καταγράψει μια ιδιαίτερα δυναμική πορεία στην ελληνική αγορά. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026 βρέθηκε στο Top-3 των πωλήσεων της κατηγορίας D-SUV, κατέκτησε τη 2η θέση στις λιανικές πωλήσεις της κατηγορίας του και συγκαταλέχθηκε στο Top-10 των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων, ανεξαρτήτως κατηγορίας. Τον Ιούλιο, μάλιστα, αναρριχήθηκε στην κορυφή των πωλήσεων της κατηγορίας του.

Η νέα γκάμα του Geely E5

Η έκδοση Geely E5 PRO διατηρεί την μπαταρία των 60 kWh, με αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP και ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή €32.990. Οι νέες εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 68 kWh και προσφέρουν μικτή αυτονομία 475 χλμ. βάσει WLTP. Οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές τους διαμορφώνονται σε €34.990 και €36.990 αντίστοιχα.

Με την εφαρμογή του προωθητικού προγράμματος FREEDOM και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Χωρητικότητα Μπαταρίας Αυτονομία WLTP Τελική τιμή E5 PRO 60 kWh 430 χλμ. €27.990 E5 PRO+ 68 kWh 475 χλμ. €29.990 E5 TECH+ 68 kWh 475 χλμ. €31.990

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις.

Εναλλακτικά του προγράμματος FREEDOM, το Geely E5 διατίθεται και μέσω επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα επιλογής επιτοκίου 0% και δόση €220/μήνα* ή 3,9%, και δόση €365/μήνα**.

Τεχνολογία, επιδόσεις και κορυφαία ασφάλεια

Το Geely E5 βασίζεται στην προηγμένη πλατφόρμα GEA και διαθέτει το καινοτόμο ηλεκτρικό σύστημα κίνησης 11-σε-1. Με ισχύ 218 ίππων και επιτάχυνση από 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 6,9 δευτερόλεπτα, συνδυάζει άμεση απόκριση και δυναμικές επιδόσεις με υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα.

Παράλληλα, προσφέρει ευρύχωρο και ποιοτικό εσωτερικό, προηγμένες ψηφιακές λειτουργίες και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, συνδεσιμότητας και υποβοήθησης του οδηγού. Ο σύγχρονος σχεδιασμός του έχει τιμηθεί με το διεθνές βραβείο Red Dot, ενώ η αξιολόγηση 5 αστέρων τόσο από τον Euro NCAP όσο και από τον Australian NCAP επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο ασφάλειας που προσφέρει.

Η ολοκληρωμένη πρόταση του μοντέλου συμπληρώνεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών για το αυτοκίνητο και 8 ετών για την μπαταρία υψηλής τάσης.

Geely E5: εναρμόνιση της ονοματολογίας των μοντέλων της μάρκας

Στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ονοματολογίας των μοντέλων της Geely στην Ελλάδα με τη νέα ευρωπαϊκή ονοματολογία της μάρκας, και ενόψει της άφιξης του νέου Geely E2, το αμιγώς ηλεκτρικό Geely EX5 θα διατίθεται πλέον στην ελληνική αγορά με την ονομασία Geely E5, χωρίς καμία αλλαγή στα χαρακτηριστικά, τον εξοπλισμό ή τις τεχνολογίες του.

* Προτεινόμενη λιανική τιμή Geely EX5 Pro €32.990 ή από €220/μήνα, με προκαταβολή €19.990, διάρκεια 60 μήνες, επιτόκιο 0% πλέον 0,60% Ν.128/1975, έξοδα χρηματοδότησης 270,00 € και ΣΕΠΠΕ: 1,4403%.

** Προτεινόμενηλιανική τιμή Geely EX5 Pro €32.990 ή από €365/μήνα, με προκαταβολή €9.990, διάρκεια 72 μήνες, επιτόκιο 3,9% πλέον 0,60% Ν.128/1975, έξοδα χρηματοδότησης 270,00 € και ΣΕΠΠΕ: 5,0181%.