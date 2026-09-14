«Από τη μέρα του αγώνα, κάθε μέρα»: Η λευκή εκτός έδρας φανέλα του Παναθηναϊκού (pic)

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρουσίασε τη νέα εκτός έδρας εμφάνιση με το ίδιο σχέδιο, την Αθήνα στο στήθος, με την πόλη να καμαρώνει την ομάδα, σε χρώμα λευκό.

Το σήμα κατατεθέν, η Αθήνα και η Ακρόπολη, βρίσκονται φυσικά σε περίοπτη θέση και στην εκτός έδρας εμφάνιση του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027.

Η «πράσινη» ΚΑΕ παρουσίασε την εκτός έδρας φανέλα ενόψει της νέας σεζόν, με το λευκό χρώμα να κυριαρχεί, ενώ το πράσινο προσθέτει τις λεπτομέρειες και τα διάφορα περιγράμματα.

Στη λεζάντα της ανάρτησης μάλιστα η πράσινη ΚΑΕ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Aπό την ημέρα του αγώνα, κάθε μέρα», θέλοντας έτσι να τονίσει πως αποτελεί μία εμφάνιση που οι φίλοι του τριφυλλιού, θα μπορούν να φορούν στην καθημερινότητά τους.