Πέτερ Μπος για Παπασταθόπουλο: «Με χαρακτήρισε τρελό – Έπρεπε να τους είχα διώξει»

Ο πρώην προπονητής της Ντόρτμουντ, Πέτερ Μπος, άφησε αιχμές για τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, με αφορμή ένα περιστατικό που συνέβη όταν καθόταν στον πάγκο των Βεστφαλών.

Ο Πέτερ Μπος προχώρησε στην αποκάλυψη ενός περιστατικού, το οποίο είχε πρωταγωνιστή τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο, μιλώντας για τη θητεία του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ, η οποία διήρκησε για μόλις 24 επίσημα ματς, μέχρι την απόλυσή του το 2017.

Συγκεκριμένα, ο 62χρονος Ολλανδός αναφέρθηκε ονομαστικά στον Σωκράτη, δίνοντας αναλυτικές λεπτομέρειες του περιστατικού, τονίζοντας ότι μετανιώνει που δεν αντέδρασε.

«Σε εκείνο το ματς ο Σωκράτης κάθισε μαζί με τον τερματοφύλακα και τον αμυντικό χαφ. Είπαν: “Ο προπονητής είναι εντελώς τρελός. Παίζουμε υπερβολικά επιθετικά. Και δεχθήκαμε τρία γκολ”. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διαλυθεί η ομάδα», ανέφερε ο Μπος στην εκπομπή «Masterclass» (πρώην «Denk Groter Debat»).

«Έπρεπε να επέμβω. Δεν έπρεπε να ξεκινήσω συζήτηση μαζί τους, αλλά έπρεπε να τους διώξω αμέσως. Δεν μπορώ να προκαλώ καβγάδες, όμως εκ των υστέρων θεωρώ ότι έπρεπε να το είχα κάνει».

A revolta de vestiário que ajudou a derrubar Peter Bosz no Borussia Dortmundhttps://t.co/rxEYt45khB pic.twitter.com/GHsC30S7Qv — DortmundBrasil (@DortmundBrasil) September 12, 2026

Ο προπονητής της Αϊντχόφεν, ο οποίος δεν ανέφερε ποιοι ήταν οι άλλοι δύο παίκτες μαζί με τον Έλληνα στόπερ, δήλωσε ότι αφετηρία της συγκεκριμένης «ανταρσίας» ήταν η ήττα της Ντόρτμουντ με 1-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Champions League, εκεί όπου ο Σωκράτης ήταν αρχηγός. Στα γκολπόστ βρισκόταν ο Ρόμαν Μπίρκι, ενώ αμυντικό χαφ αγωνιζόταν ο Νούρι Σαχίν (οι δύο θέσεις που ανέφερε ο Μπος).

Οι άλλοι δύο τερματοφύλακες που βρίσκονταν στο ρόστερ ήταν ο Ντομινίκ Ράιμαν (21 ετών τότε) και ο Ρόμαν Βάιντενφέλερ (37). Στη θέση του αμυντικού χαφ, ο Μπος είχε ως εναλλακτική επιλογή μόνο τον Γιούλιαν Βάιγκλ (22 ετών).

Εν τέλει, η καριέρα του Ολλανδού τεχνικού τελείωσε πρόωρα, αφού σημείωσε μόλις μία νίκη στους 13 τελευταίους αγώνες του.