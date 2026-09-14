Αποδεκατίστηκε η ΑΕΚ: Εννιά παίκτες νοκ-άουτ με προβλήματα τραυματισμών και γαστρεντερίτιδα

Το απουσιολόγιο του Ντράγκαν Σάκοτα μεγάλωσε, καθώς εννιά παίκτες της ΑΕΚ τέθηκαν νοκ-άουτ με προβλήματα τραυματισμών και κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Συναγερμός έχει σημάνει στο «κιτρινόμαυρο» στρατόπεδο με τα προβλήματα στην ΑΕΚ να αυξάνονται ραγδαία. Συγκεκριμένα εννιά παίκτες της Ένωσης τέθηκαν νοκ-άουτ με προβλήματα τραυματισμών, αλλά και κρούσματα γαστρεντερίτιδας.

Τα κρούσματα από τον ιό έφτασαν τα οκτώ με πέντε παίκτες, δύο προπονητές και ένα μέλος του τιμ. Μαζί με όσους νοσούν και τους τραυματίες, πλέον ο Ντράγκαν Σάκοτα μετρά συνολικά εννέα απουσίες γεγονός που σημαίνει μείζον πρόβλημα κι εν όψει της αυριανής προπόνησης (15/9) κι εν όψει του τουρνουά «Νίκος Φάσουρας», στο οποίο συμμετέχει η Ένωση και είναι προγραμματισμένο για το διήμερο 18-19 Σεπτέμβρη.