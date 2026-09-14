Ο παλιός είναι... Αργεντινός: Μακροβιότερος προπονητής στο πρωτάθλημα ο Λέτο!

Μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλέον η πιο παλιά... καραβάνα στον πάγκο μίας ομάδας της Stoiximan Super League είναι ο προπονητής της Κηφισιάς.

Μετά την αποχώρηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πλέον η πιο παλιά... καραβάνα στον πάγκο μίας ομάδας της Stoiximan Super League είναι ο προπονητής της Κηφισιάς.

Η πρώτη αλλαγή προπονητή στο φετινό πρωτάθλημα είναι γεγονός κι έλαβε σάρκα και οστά πριν καν μπούμε στην τέταρτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Η ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό με τον Βόλο ήταν αυτή που έσπρωξε τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προς την έξοδο κι ας ήρθε το διαζύγιο με τον Ολυμπιακό μετά το ματς Κυπέλλου που ακολούθησε λίγα 24ωρα μετά.

Ο Βάσκος τεχνικός μάλιστα ήταν μέχρι πρότινος ο μακροβιότερος προπονητής στα γήπεδα της Stoiximan Super League, καθώς μετρούσε 2,5 χρόνια στον "ερυθρόλευκο" πάγκο.

Δεύτερος κατά σειρά ήταν ο Σεμπάστιαν Λέτο, πλέον έχει τα σχετικά πρωτεία, καθώς διανύει την τρίτη του σεζόν στο τιμόνι της Κηφισιάς. Ανέλαβε τα ηνία της το καλοκαίρι του 2024 σε μία κίνηση-έκπληξη κατά πολλούς κι αρκετό ρίσκο λόγω της απειρίας του, με στόχο να επαναφέρει την ομάδα στη μεγάλη κατηγορία. Και στο φινάλε ήταν αυτός που χαμογέλασε, αφού οδήγησε τον σύλλογο των βορείων προαστίων στον μεγάλο στόχο του, αφού βγήκε κερδισμένος στην τρομερή μονομαχία του με την Καλαμάτα.

Το χθεσινό (13/9) παιχνίδι με τον Λεβαδειακό που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα, ήταν το Νο.80 στον πάγκο της Κηφισιάς για τον Αργεντινό προπονητή, έχοντας απολογισμό 36 νίκες, 25 ισοπαλίες και 19 ήττες.

Όσο για τον δεύτερο μακροβιότερο της λίστας, είναι ένας προπονητής που ανέλαβε μόλις πέρυσι τον πάγκο της ομάδας του. Ο λόγος για τον Μάρκο Νίκολιτς, που στην παρθενική σεζόν του στα ελληνικά γήπεδα, οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Από εκεί και πέρα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Καλαμάτα κι εσχάτως ο Ολυμπιακός πορεύονται με νέο προπονητή, ενώ σε Άρη, ΟΦΗ, Βόλο, Παναιτωλικό, Ατρόμητο και Αστέρα Aktor συνεχίζει ο ίδιος προπονητής που ανέλαβε πέρυσι μεσούσης της σεζόν!