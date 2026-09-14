Ο Μάρκους Έντουαρντς θα φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας της Κύπρου

Σπουδαία νέα για την εθνική ομάδα της Κύπρου, καθώς όπως ενημέρωσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του νησιού ο Μάρκους Έντουαρντς απάντησε θετικά στην πρόταση της, έχει εξασφαλίσει το κυπριακό διαβατήριο και είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της εθνικής ομάδας.

Ο 27χρονος ακραίος επιθετικός αποφάσισε να απαντήσει θετικά στην πρόταση της ομοσπονδίας και πλέον υπολογίζεται κανονικά από τον Έλληνα ομοσπονδιακό τεχνικό, Άκη Μάντζιο, για τα επερχόμενα παιχνίδια του Nations League.

Η κυπριακή ομοσπονδία είχε προσεγγίσει για πρώτη φορά τον Έντουαρντς πριν μερικά χρόνια, ωστόσο τότε ήταν αρνητικός λόγω του ότι ευελπιστούσε να αγωνιστεί στην εθνική Αγγλίας. Παρόλα αυτά, τον περασμένο Μάρτιο, όταν έδωσε το παρών του στο ΓΣΠ της Λευκωσίας για να παρακολουθήσει το φιλικό της Κύπρου με τη Λευκορωσία, έγινε γνωστό πως κάνει δεύτερες σκέψεις προκειμένου να εκπροσωπήσει την πατρίδα της μητέρας του, η οποία κατάγεται από τη Λευκωσία.

Ο Έντουαρντς αποτελεί «προϊόν» των ακαδημιών της Τότεναμ και έκανε το άλμα στην Πορτογαλία, με τη Βιτόρια Γκιμαράες να τον αγοράζει το 2019 για μόλις 150 χιλιάδες ευρώ. Σε μια τριετία μέτρησε 96 εμφανίσεις, είκοσι γκολ και 14 ασίστ, «κερδίζοντας» τη μεταγραφή του στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, αντί 7.5 εκατ. ευρώ.

Συνολικά μέτρησε 120 εμφανίσεις, 24 γκολ και 26 ασίστ σε μια τριετία, βάζοντας την υπογραφή του στην κατάκτηση ενός πρωταθλήματος. Από το πέρασμα του στη Σπόρτινγκ ξεχωρίζει ιδιαίτερα το ότι κατέγραψε οκτώ συμμετοχές, δυο γκολ και δύο ασίστ στο Champions League, αλλά και το ότι έφτασε να αγωνιστεί μέχρι τα προημιτελικά του Europa League. Από τον Ιανουάριο του 2024 ανήκει στην Μπέρνλι.